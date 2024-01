Arriba la final del campionat universitari d'esports electrònics

Els millors equips i jugadors de les dotze universitats catalanes es disputaran el primer lloc de la competició d'esports electrònics. La final tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de maig a Elite Gaming Center Barcelona (c/ Sepúlveda, 84), que disposa d'equips d'alt rendiment. Els participants competiran en quatre modalitats: League of Legends, Overwatch, Hearthstone i FIFA17. El campionat l'organitza la UOC, juntament amb OGSeries University, Elite Gaming Center i SnasGG, en el marc dels Campionats de Catalunya Universitaris de l'Esport Català Universitari (ECU).

Més de 250 estudiants van participar en la fase prèvia durant les dues últimes setmanes de març i la primera d'abril. Hi van competir en línia per mitjà del portal d'OGseries University amb l'objectiu de demostrar quins eren els millors per a representar la seva universitat. El nombre de participants de les quatre modalitats va ser el següent:

League of Legends: 145 participants en 29 equips, 12 dels quals s'han classificat per a la fase final.

145 participants en 29 equips, 12 dels quals s'han classificat per a la fase final. Hearhtsone : 58 participants, dels quals se n'han classificat 19.

58 participants, dels quals se n'han classificat 19. Overwatch: 24 participants en 4 equips: tots passen directament a la final.

24 participants en 4 equips: tots passen directament a la final. FIFA 17: 25 participants, 4 dels quals competiran en la darrera fase.

Les classificacions es poden consultar en aquest web.



Programa de la final

Divendres 5 de maig



FIFA17: de les 18 a les 20.30 h. Hi competiran la UOC i la UB.



Overwatch: de les 18.30 a les 22.30 h. Hi competiran les universitats UOC, UPC, UPF i URV. I es podrà seguir en directe en aquest canal.

Dissabte 6 de maig



League of Legends: fase de grups de les 10 a les 17 h. Hi participaran les universitats UAB, UAO, UB, UdG, UdL, UOC, UPC, UPF, URL, URV, UVIC i UIC.



Hearthstone: fase de grups de les 10 a les 17 h. Hi competiran les universitats UAB, UB, UdG, UOC, UPC, UPF, URL, URV, UVIC i UIC.

Diumenge 7 de maig



League of Legends: semifinals i final de les 10.30 a les 16.30 h.



Hearthstone: fase final de les 10 a les 15.30 h.



Guanyar-se la vida jugant

Els esports electrònics són un fenomen basat en la competició professional de videojocs en línia a escala mundial. Les quotes de seguiment d'aquesta disciplina esportiva assoleixen nivells equivalents als dels esports tradicionals arreu del món. Els campionats es disputen entre equips o jugadors individuals, anomenats gamers, especialitzats en un videojoc determinat.

Com els esportistes d'elit, tenen patrocinadors, s'entrenen diàriament amb entrenadors professionals i competeixen en tornejos que omplirien estadis reals de futbol i que es retransmeten per mitjà de plataformes de vídeo en línia per a milions d'espectadors. I, com a professionals, ingressen grans quantitats de diners per les seves classificacions, drets d'imatge, premis obtinguts, etc.

Gran part de la responsabilitat d'aquest fenomen recau en la indústria que han generat els últims anys les empreses de videojocs. Les grans marques com Electronic Esports League (ESL) o els grans desenvolupadors de videojocs com Riot (League of Legends), Blizzard (Starcraft, Hearthstone o Heroes of the Storm) o Activision (Call of Duty) han organitzat tornejos i lligues per a explotar els seus productes mediàtics i generar expectació, com passa amb els esports tradicionals.