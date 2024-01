Barcelona, capital de la moneda social

En torno a 300 expertos internacionales participarán en la IV Conferencia Internacional de Monedas Sociales y Complementarias, que, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), se celebrará del 10 al 14 de mayo de 2017 en el Parque Tecnológico Nou Barris de Barcelona. Este Congreso, que ya se ha celebrado en países como Francia, Holanda o Brasil, llega por primera vez a España.

En el marco de la convención, se presentarán y analizarán los resultados de los proyectos de moneda social llevados a cabo en ciudades como Córdoba o Sevilla y en otras, a nivel europeo como Lisboa, Bristol y Nantes, entre otros.

Asimismo, expertos internacionales en moneda complementaria debatirán el impacto, la contribución a la diversidad económica, la cohesión social, la participación democrática y la sostenibilidad medioambiental de este tipo de moneda, del uso de la cadena de bloques (blockchain) y de otras modalidades como el trueque o los bancos de tiempo. «Diferentes autores expertos en la materia constatan que estas redes de intercambio presentan beneficios tanto en los aspectos económico y social como ambiental», afirma August Corrons, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, ponente y miembro del comité organizador.

Entre las voces más reconocidas se encuentran Yasuyuki Hirota, cofundador del Instituto de la Moneda Social (IMS), que en la ponencia «Ventajas e inconvenientes del uso de las monedas sociales y complementarias: ¿Qué tipo de valores se ofrecen?» analizará los pros y contras de este tipo de intercambio, y Jérôme Blanc, socio-fundador de Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS), que analizará el impacto socioeconómico de la moneda local.

Durante el fin de semana, además, se organizarán talleres sobre la moneda social abiertos al público y se celebrará un mercado de alimentos y de objetos de segunda mano en el que solo se podrán adquirir productos con el uso de la moneda social o el trueque.

Entre los colaboradores del Congreso la UOC cuenta con la Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS), el International Journal of Community Currency Research (IJCCR), el Instituto de la Moneda Social (IMS), la Xarxa d'Economia Solidària (XES) y la Sustainability School.