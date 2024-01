Barcelona, capital de la moneda social

Prop de 300 experts internacionals participaran en la IV Conferència Internacional de Monedes Socials i Complementàries, que, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tindrà lloc del 10 al 14 de maig de 2017 al Parc Tecnològic Nou Barris de Barcelona. Aquest Congrés, que ja s’ha fet en països com França, Holanda o el Brasil, arriba per primera vegada a Espanya.

En el marc de la convenció, es presentaran i analitzaran els resultats dels projectes de moneda social duts a terme en ciutats com Còrdova, Sevilla o Santa Coloma de Gramenet i a d’altres d’europees com Lisboa, Bristol i Nantes, entre altres.

D’altra banda, experts internacionals en moneda complementària debatran l’impacte, la contribució a la diversitat econòmica, la cohesió social, la participació democràtica i la sostenibilitat mediambiental d’aquest tipus de moneda, de l’ús de la cadena de blocs (blockchain) i d’altres modalitats, com l’intercanvi o els bancs de temps. «Diversos autors experts en la matèria constaten que aquestes xarxes d’intercanvi comporten beneficis tant en els aspectes econòmic i social, com ambiental», afirma August Corrons, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, ponent i membre del comitè organitzador.

Entre les veus més reconegudes hi ha Yasuyuki Hirota, cofundador de l’Institut de la Moneda Social (IMS), que en la ponència «Avantatges i inconvenients de l’ús de les monedes socials i complementàries: Quin tipus de valors s’ofereixen?» analitzarà els pros i els contres d’aquest tipus d’intercanvi, i Jérôme Blanc, soci-fundador de Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS), que analitzarà l’impacte socioeconòmic de la moneda local.

Durant el cap de setmana, a més, s’organitzaran tallers sobre la moneda social oberts al públic i hi haurà un mercat d’aliments i d’objectes de segona mà en què només es podran adquirir productes amb l’ús de la moneda social o l’intercanvi.

Entre els col·laboradors del Congrés, la UOC compta amb la Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS), l'International Journal of Community Currency Research (IJCCR), l'Instituto de la Moneda Social (IMS), la Xarxa d'Economia Solidària (XES) i la Sustainability School.