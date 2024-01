¿El ciberataque global se podría haber evitado?

El ramsomware (programa de secuestro) Wannacry utilizado en el ciberataque global del pasado viernes encriptó los archivos almacenados de más de 200.000 ordenadores en 150 países de todo el mundo. Un secuestro de datos a escala global que exigía a las víctimas pagar en bitcoins para ser liberados. En este contexto, y con motivo del Día de Internet, la Cátedra UOC-IBM de Ciberseguridad de la UOC organiza el Congreso UOC-Con, que tendrá lugar este miércoles 17 de mayo en el Cosmocaixa de Barcelona, para debatir sobre los nuevos retos que plantea la ciberseguridad y las criptomonedas.

«Las amenazas informáticas son cada vez más complejas y por esta razón la seguridad ha tenido que evolucionar», afirma Helena Rifà, directora del Máster Universitario en Seguridad de la Información y de las Comunicaciones de la UOC, UAB y URV. En 2016, el gasto mundial en ciberseguridad se situó entre los 75.000 y los 100.000 millones de dólares y se estima que harán falta entre uno y dos millones de expertos en esta área para 2019. Hoy, una empresa en España se enfrenta de media a más de 100 ataques cada año.



Seguridad cognitiva: la tercera revolución en ciberseguridad

Este año, el congreso tiene como eje central la seguridad cognitiva. «Los antiguos sistemas de seguridad se quedan cortos por eso la seguridad cognitiva supone una revolución en ciberseguridad, un cambio de paradigma más proactivo», afirma Víctor García-Font, investigador de la Cátedra UOC-IBM y ponente en la jornada. La seguridad cognitiva pretende simular el pensamiento humano, permite analizar datos estructurados y sin estructurar para comprender comportamientos y significados.

Las herramientas de seguridad cognitiva no solo pueden ayudar a procesar y analizar sino que también pueden extraer información de los más de 10.000 artículos de revistas científicas o las 60.000 entradas mensuales en blogs de seguridad. «El mundo genera más de 2,5 quintillones de bytes de datos cada día. Entre todos los datos relevantes para la resolución de incidencias se considera que el 80% no está estructurado, y esos datos, hasta ahora, eran básicamente ignorados por no existir capacidad para tratarlos», explica García-Font.



Watson, la tecnología clave

La computación cognitiva permite reducir el tiempo de respuesta ante incidentes como el del pasado viernes. Uno de los mayores proyectos principales en seguridad cognitiva es Watson, una tecnología que acumula el conocimiento de más de veinte años de investigación en seguridad. Precisamente, uno de los expertos de este proyecto de ciberseguridad de IBM, Liher Elgezabal, es uno de los ponentes principales de la jornada.



Bitcoin y Blockchain

El Congreso contará con otros expertos en ciberseguridad aplicada al bitcoin, la cadena de bloques (blockchain), el voto electrónico y la banca en línea. Se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra UOC-IBM de Ciberseguridad y del máster interuniversitario de Seguridad de las TIC de las universidades UOC, UAB y URV. Consultar programa.