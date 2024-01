El ciberatac global es podria haver evitat?

El ramsomware (programari maliciós) Wannacry utilitzat en el ciberatac global de divendres passat va encriptar els arxius emmagatzemats de més de 200.000 ordinadors a 150 països del món. Un segrest exprés de dades a escala global que exigia a les víctimes pagar en bitcoins per a ser alliberats. En aquest context, i amb motiu del Dia d’Internet, la Càtedra UOC-IBM de Ciberseguretat de la UOC organitza el Congrés UOC-Con, que tindrà lloc aquest dimecres 17 de maig al CosmoCaixa de Barcelona, per debatre sobre els nous reptes que planteja la ciberseguretat i les criptomònedes.

«Les amenaces informàtiques són cada vegada més complexes i per aquesta raó la seguretat ha hagut d’evolucionar», afirma Helena Rifà, directora del Màster Universitari en Seguretat de la Informació i de les Comunicacions de la UOC, UAB, i URV. El 2016, la despesa mundial en ciberseguretat es va situar entre els 75.000 i els 100.000 milions de dòlars i s’estima que mancaran entre un i dos milions d’experts en aquesta àrea per al 2019. Avui, una empresa a Espanya s’enfronta de mitjana a més de 100 atacs cada any.



Seguretat cognitiva: la tercera revolució en ciberseguretat

Enguany, el congrés té com a eix central la seguretat cognitiva. «Els antics sistemes de seguretat es queden curts per això la seguretat cognitiva suposa una revolució en ciberseguretat, un canvi de paradigma més proactiu», afirma Víctor García-Font, investigador de la Càtedra UOC-IBM i ponent a la jornada. La seguretat cognitiva pretén simular el pensament humà, permet analitzar dades estructurades i sense estructurar per a comprendre comportaments i significats.

Les eines de seguretat cognitiva no només poden ajudar a processar i analitzar sinó que també poden extreure informació dels més de 10.000 articles de revistes científiques o les 60.000 entrades mensuals en blogs de seguretat. «El món genera més de 2,5 quintilions de bytes de dades cada dia. Entre totes les dades rellevants per a la resolució d’incidències es considera que el 80% no està estructurat, i aquestes dades, fins ara, eren bàsicament ignorades per no existir capacitat per a tractar-les», explica García-Font.



Watson, tecnologia clau

La computació cognitiva permet reduir el temps de resposta davant d’incidents com el de divendres. Un dels projectes principals en seguretat cognitiva és Watson, una tecnologia que acumula el coneixement de més de vint anys de recerca en seguretat. Precisament, un dels experts d’aquest projecte de ciberseguretat d’IBM, Liher Elgezabal, és un dels ponents principals de la jornada.



Bitcoin i Blockchain

El Congrés comptarà també amb altres experts en ciberseguretat aplicada al bitcoin, la cadena de blocs (blockchain), el vot electrònic i la banca en línia. S’emmarca dins de les activitats de la Càtedra UOC-IBM de Ciberseguretat i del màster interuniversitari de Seguretat de les TIC de les universitats UOC, UAB i URV. Consulteu el programa.