La UOC, galardonada con el 2nd Best Demo Award en la IEEE Sensors 2017

El profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicació y director del máster de Industria 4.0, Pere Tuset-Peiró, el investigador principal del grupo WiNe (Wireless Networks), Xavier Vilajosana, y Alda Xhafa, investigadora del mismo grupo, han sido galardonados con el 2nd Best Demo Award en la conferencia IEEE Sensors, que ha tenido lugar en Glasgow del 29 de octubre al 1 de noviembre.

La demostración, realizada conjuntamente entre los Estudios y el IN3, muestra un sistema ciberfísico que permite controlar un proceso térmico en tiempo real a partir de la información obtenida mediante una cámara termográfica. Si bien estas tecnologías ya se utilizan actualmente en el ámbito industrial, por primera vez se ha demostrado la capacidad de implementar un sistema de control en tiempo real por medio de una arquitectura distribuida, en que el sensor, el controlador y el actuador se intercambian los datos a través de un sistema en la nube mediante las tecnologías y los protocolos de comunicación propios de internet.

Para Pere Tuset-Peiró, «este prototipo muestra los fundamentos de los sistemas ciberfísicos y permite enseñar una aplicación real en el ámbito de la industria». Además, «este demostrador se utilizará como caso de estudio en el máster de Industria 4.0, que ha empezado a impartirse este curso».

El galardón ha sido otorgado, así, para demostrar un sistema ciberfísico robusto e interactivo utilizando la computación en la nube. El artículo que lo explica se titula «Wireless PID Control of a Thermal Process using an Ultra-Low Cost LWIR camera» y ha sido aceptado en la conferencia IEEE Sensors (@IEEESENSORS), que reúne anualmente a los actores internacionales más importantes en el ámbito de los sensores, tanto de la investigación como de la industria.