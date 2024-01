La UOC, guardonada amb el 2nd Best Demo Award en la IEEE Sensors 2017

El professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i director del màster d'Indústria 4.0, Pere Tuset-Peiró, l'investigador principal del grup WiNe (Wireless Networks), Xavier Vilajosana, i Alda Xhafa, investigadora del mateix grup, han estat guardonats amb el 2nd Best Demo Award a la conferència IEEE Sensors, que ha tingut lloc a Glasgow del 29 d'octubre a l'1 de novembre.

La demostració, realitzada conjuntament entre els Estudis i l'IN3, mostra un sistema ciberfísic que permet controlar un procés tèrmic en temps real a partir de la informació obtinguda mitjançant una càmera termogràfica. Si bé aquestes tecnologies ja s'utilitzen actualment en l'àmbit industrial, per primera vegada s'ha demostrat la capacitat d'implementar un sistema de control en temps real per mitjà d'una arquitectura distribuïda, en què el sensor, el controlador i l'actuador s'intercanvien les dades a través d'un sistema en el núvol mitjançant les tecnologies i els protocols de comunicació propis d'internet.

Per a Pere Tuset-Peiró, «aquest prototip mostra els fonaments dels sistemes ciberfísics i permet ensenyar-ne una aplicació real en l'àmbit de la indústria». A més, «aquest demostrador s'utilitzarà com a cas d'estudi en el màster d'Indústria 4.0, que ha començat a impartir-se aquest curs».

El guardó ha estat atorgat, així, per demostrar un sistema ciberfísic robust i interactiu utilitzant la computació al núvol. L'article que l'explica es titula «Wireless PID Control of a Thermal Process using an Ultra-Low Cost LWIR camera» i ha estat acceptat a la conferència IEEE Sensors (@IEEESENSORS), que aplega anualment els actors internacionals més importants en l'àmbit dels sensors, tant de la recerca com de la indústria.