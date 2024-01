Crece un 7 % el consumo de productos de nutrición deportiva en España

La conciencia de tener un cuerpo saludable está provocando que alimentos, bebidas y suplementos deportivos se hayan hecho un hueco en el mercado de consumo. Según datos de Global Industry Analysts, en 2013 la industria de la nutrición deportiva movía 5.000 millones de dólares en el mundo y las previsiones son que en 2018 aumente hasta los 6.170 millones, lo que representa un incremento del 23 %. En España este mercado también está en alza. En 2015, según Euromonitor International. Sport Nutrition in Spain, el consumo de productos de nutrición deportiva aumentó un 7% respecto el año anterior y alcanzó los 59 millones de euros. Otros países como el Reino Unido casi han doblado su facturación. En 2011 las ventas eran de 370 millones de dólares y en 2016 llegaban a los 660 millones de dólares.

«Este mercado cambia constantemente y los productos que hace unos años eran exclusivamente para atletas y culturistas atraen cada vez más a deportistas amateurs, sobre todo entre los más jóvenes», coinciden Laura Esquius y Anna Bach, coordinadoras del posgrado de Nutrición, Rendimiento Deportivo y Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «El aumento de interés por un estilo de vida saludable mediante la práctica del deporte y el consumo de alimentos de calidad también influye en la demanda de determinados productos de nutrición deportiva», añaden.

Sin embargo, alertan Bach y Esquius, la inclusión de ingredientes cuestionables en algunos productos, sobre todo en el caso de la alta competición, como los esteroides y otras sustancias prohibidas, se está convirtiendo en uno de los desafíos a los que debe hacer frente esta industria. ¿Cómo sabe el consumidor que el producto de alimentación deportiva —el cual muchas veces se vende en páginas webs— es fiable y cumple todas las normativas?

En España, la Agencia para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) es la que se encarga de garantizar la protección de la salud de los deportistas y luchar contra el dopaje. La AEPSAD alerta que algunos suplementos/complementos alimenticios son susceptibles de producir dopaje debido a que pueden contener sustancias prohibidas intencionadamente o haber sido contaminados durante el proceso de fabricación.

Actualmente existe la aplicación NØDopApp, desarrollada por la misma AEPSAD, a través de la cual se pueden consultar los medicamentos autorizados y comercializados en España así como sus principios activos y verificar si contienen sustancias prohibidas en el deporte.

En cuanto a los suplementos y complementos alimenticios, la alternativa que ofrece más garantías es consultar las listas desarrolladas por entidades que certifican la ausencia de sustancias dopantes en los productos y otorgan su sello de calidad.

Estas listas forman parte de programas internacionales como Informed Sport o NSF que, además de analizar los productos, verifican la aplicación de buenas prácticas de fabricación por las empresas. Asimismo, existen otros programas que certifican la ausencia de sustancias dopantes únicamente mediante el análisis de los productos, como Cologne List, de la Universidad de Colonia o NZVT Database de la Agencia Antidopaje de Holanda.

Paralelamente, existen otras herramientas de consulta de productos que contienen sustancias dopantes como las Alertas publicadas por la propia AEPSAD, el Suplement411 desarrollado por la Agencia Antidopaje de EEUU (USADA), o el programa Drug Free Sport NZ de consulta y asesoramiento en relación con suplementos alimenticios desarrollado por la Agencia Antidopaje Nueva Zelanda.

Asimismo, la asociación European Specialist Sport Nutrition Alliance (ESSNA), la asociación que representa los intereses del sector de la nutrición deportiva en la Unión Europea, aconseja al consumidor revisar que en la etiqueta del producto se enumeren todos los ingredientes que contiene y en qué cantidades, y, siempre que sea posible, debe comprar en la página web o en la tienda del fabricante, o bien a un minorista reconocido y acreditado.

Los expertos también avisan que se desconfíe de productos que hagan promesas imposibles, como «pierda diez kilos en una semana» o «gane cinco kilos de masa muscular en dos semanas». También hay que declinar los productos que son «considerablemente» más económicos que los de toda la competencia y, sobre todo, de aquellos detrás de los cuales no hay un profesional de la salud.



Peligros de tomar productos no homologados

Según el estudio Doping through supplement use: a review of the available empirical data, entre un 40% y un 70% de los atletas consume suplementos alimenticios, y entre un 10% y un 15% de éstos puede contener sustancias prohibidas. «Así pues, los datos indican que existe un riesgo considerable de dopaje accidental», concluye el estudio. «Al mismo tiempo pueden provocar efectos secundarios como taquicardias, en caso de que consumas un exceso de productos con cafeína, u otras consecuencias aún más graves», apuntan Esquius y Bach.



¿Cuándo se han de tomar los complementos alimenticios?

Las nutricionistas de la UOC aseguran que, en general, una dieta equilibrada proporciona la energía y los nutrientes necesarios para la práctica del ejercicio físico sin una necesidad de tomar, sin valoración previa por parte de un profesional, suplementos o complementos alimenticios. No eliminar grupos de alimentos, aportar pequeñas cantidades de proteínas en cada comida, tener una adecuada fuente de energía a partir de los carbohidratos y rehidratarse correctamente son algunos de los aspectos a tener en cuenta en el marco de una dieta equilibrada y variada para el deportista.

«Pero los deportistas que quieran consumir algún tipo de suplemento o complemento deben buscar el asesoramiento especializado de un experto en salud y alimentación deportivas, ya que hay que evaluar las necesidades previamente», añaden Bach y Esquius.

Las expertas concluyen que en ningún caso el consumo de estos suplementos es «una solución única y rápida» para que el consumidor consiga el objetivo deportivo que se haya propuesto: «Hay una tendencia a sobrevalorar el efecto de algunos productos».



