Miquel Cerdà (Pollença, 1984) es el jefe de proyecto de FILMCLUB, una de las ocho empresas emergentes que presenta la UOC en el 4YFN del Mobile World Congress. Estudió Ingeniería Civil y tiene un máster de Producción y Gestión de Empresas Audiovisuales. El cine ha sido para él una pasión desde pequeño, y con FILMCLUB hace realidad el deseo de liderar un proyecto para desarrollar las competencias adquiridas, disfrutar de este ámbito y hacerlo sostenible económicamente.

¿Qué es FILMCLUB?

FILMCLUB es una plataforma digital que facilita a los centros educativos un acceso legal a la proyección de películas y un banco de recursos pedagógicos basados en fragmentos de filmes. Hemos construido un espacio único en el que los educadores pueden encontrar recursos, materiales y propuestas en torno al cine como herramienta pedagógica. Ofrecemos tanto recursos producidos por nuestro equipo docente como propuestas de otras entidades que, como nosotros, creen en el cine como herramienta pedagógica.

¿Cuál es el origen de FILMCLUB?

Por casualidad, me ofrecieron hace más de diez años hacer unos cortos con escuelas para un programa de la televisión de las Islas Baleares, IB3, y descubrí que la unión de cine y educación era muy interesante. Desde entonces he trabajado entremedio en diferentes proyectos de edutainment, es decir, educación y entretenimiento. Entre ellos, una colaboración con la editorial Cruïlla donde vi que producían piezas audiovisuales para sus libros digitales. Eso me hizo pensar que podría hacerse una plataforma para reutilizar material audiovisual existente para hacer contenidos educativos. Desde aquella idea hasta hoy han pasado tres años. Ahora somos una empresa emergente, y por ello, gracias al programa EduTECH Emprèn de Hubbik a la UOC, estamos en el 4YFN.

¿Qué esperáis, de la participación en el 4YFN?

El 4YFN es una gran oportunidad para hacer muchos contactos en poco tiempo. Sobre todo, esperamos hacer encuentros con inversores. También creemos que puede ser muy positivo el eco en los medios de comunicación.

¿Cuál es el valor añadido de FILMCLUB?

FILMCLUB da respuesta a una necesidad del claustro y del centro, que es reducir el tiempo y el esfuerzo que los educadores destinan a buscar y crear actividades pedagógicas basadas en contenidos audiovisuales.

¿Por qué habéis pensado en el cine como herramienta de trabajo?

En un mundo basado en la imagen, los contenidos audiovisuales son muy apetitosos para los niños y jóvenes. Muchos pasan gran parte de su tiempo libre utilizando móviles, tabletas y ordenadores para seguir a sus youtubers y blogueros favoritos. Si los vamos a buscar allí donde están, podremos acompañarlos en el descubrimiento de experiencias de aprendizaje que les resultarán atractivas e interesantes. Las películas potencian el análisis crítico de otras realidades, así como la toma de conciencia de lo que es propio y cercano a la vez.

¿Os habéis inspirado en algún modelo internacional?

Hemos tomado como referente el modelo de Reino Unido, y después de tres años implantando el proyecto en Cataluña el balance es muy positivo, tanto por la participación como por el recibimiento del ecosistema educativo. La mejora en los alumnos es brutal: el 87 % incrementa la conciencia y el entendimiento de la cultura, el 90 % mejora la habilidad para expresar y debatir ideas y en el 54 % de los casos se detecta una mejora de las competencias orales y escritas.

¿En qué fase está el proyecto?

Actualmente estamos en fase beta, es decir, tenemos un producto o servicio que todavía está en fase de mejora continua, y tenemos unos cuarenta centros que están apuntados al proyecto y que pagan una cuota reducida. Con los centros, aprendemos cuál es el mejor traje a medida para las necesidades del ecosistema y nos ajustamos a él. En paralelo, preparamos la comercialización en abierto, el plan de negocio y el de viabilidad. El proyecto es viable económicamente a medio plazo, pero necesitamos poder aguantar dos ejercicios de pérdidas e inversión en contenidos y mejora de la plataforma digital.

En tu caso, has participado en el programa EduTECH Emprèn de Hubbik. ¿Cómo te ha ayudado?

Tras la fase de pilotaje, en la que replicábamos un modelo existente, participar en EduTECH nos ha ayudado a enfocar el proyecto: hacerlo escalable, adaptarlo a la realidad local y hacerlo sostenible económicamente. Tanto con respecto a la formación como al acompañamiento, el programa nos ha dibujado un recorrido de mejora. Podría decir que es como intentar hacer yoga en casa o hacerlo en un centro. Te hace ir más allá y mejorar el proyecto. El programa nos ha dado luz y nos ha animado a seguir adelante. El camino del emprendimiento es una carrera de fondo.

Seguimos con el proyecto. ¿Qué tipo de recursos podemos encontrar?

Agregamos en un único lugar películas enteras, fragmentos de filmes, materiales educativos y talleres en los que los docentes pueden encontrar de forma legal, rápida y fácil todo lo necesario para educar con audiovisuales. La plataforma en línea tiene la Filmoteca (catálogo legal de películas enteras para uso educativo), la Filmpedia (banco de fragmentos de filmes y materiales pedagógicos) y el Filmlab (catálogo de talleres y formaciones presenciales y a distancia).

Por ejemplo, podemos encontrar fragmentos de películas y material didáctico para abordar el acoso en el aula. ¿Cómo se configuran las unidades didácticas?

Los materiales los desarrollamos nosotros. ¡No es fácil encontrar especialistas en educación que sean fanáticos del cine! Por suerte, en el equipo tenemos profesionales de los ámbitos de la psicología, la pedagogía y los audiovisuales. Cuando planteamos temas, hay mucho diálogo interno entre los fanáticos del cine, que proponen películas, y los fanáticos de la educación, que trabajan los materiales didácticos. Además, buscamos entidades afines para establecer sinergias. Por ejemplo, estamos hablando con el BCN Sports Film Festival y el Museo del Deporte para hacer materiales sobre cine, deportes y valores.

También animáis a los docentes a compartir recursos y experiencias. ¿La Filmpedia quiere crecer mediante la experiencia de los usuarios?

Sí, nuestro objetivo es que sea la comunidad quien termine creando gran parte de los materiales y que nosotros hagamos el trabajo editorial de supervisión. Estamos pensando en ofrecer compensaciones a los docentes más proactivos en forma de entradas o formaciones.

Tenéis el apoyo de instituciones, Administración, entidades... ¿Hasta qué punto este paraguas es indispensable?

Los fondos que hemos recibido de la Unión Europea, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento han sido claves para poder probar el piloto, pero es cierto que no son suficientes. Ahora valoramos la opción del copago con las escuelas, pero si queremos que llegue a las escuelas públicas, necesitamos que se impliquen tanto el Departamento de Enseñanza como el de Cultura. La Administración paga el agua, la luz y la conexión a internet de las escuelas. ¿Por qué debería ser diferente el consumo de películas? Ofrecemos una fórmula para que la Administración y los centros educativos puedan pagar costes razonables.

¿Cómo os financiáis?

El proyecto de Reino Unido está financiado por el British Film Institute, que destina ocho millones de libras esterlinas al año. Nuestra realidad es diferente. Sabemos que todavía necesitamos unos años para ir generando conciencia de que somos útiles, tanto a la Administración como a los centros. Por ello, nuestro reto principal ahora mismo es conseguir financiación privada para los próximos dos años. En la actualidad, hemos planteado el proyecto como una empresa emergente, y tanto la UOC, con el programa EduTECH, como Barcelona Activa, con el de emprendimiento social, nos están acompañando para conseguir entradas de fondos de inversión social. Aparte, también ha habido una fuerte inversión personal.