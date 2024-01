Miquel Cerdà (Pollença, 1984) és el cap de projecte de FILMCLUB, una de les vuit 'start-ups' que presenta la UOC al 4YFN del Mobile World Congress. Va estudiar Enginyeria Civil i té un màster de Producció i Gestió d'Empreses Audiovisuals. El cinema ha estat per a ell una passió des de petit, i amb FILMCLUB fa realitat el desig de liderar un projecte per a desenvolupar les competències adquirides, gaudir d'aquest àmbit i fer-lo sostenible econòmicament.

Què és FILMCLUB?

FILMCLUB és una plataforma digital que facilita als centres educatius un accés legal a la projecció de pel·lícules i un banc de recursos pedagògics basats en fragments de films. Hem construït un espai únic en el qual els educadors poden trobar recursos, materials i propostes entorn del cinema com a eina pedagògica. Oferim tant recursos produïts pel nostre equip docent com propostes d'altres entitats que, com nosaltres, creuen en el cinema com a eina pedagògica.

Quin és l'origen de FILMCLUB?

Per casualitat, em van oferir fa més deu anys fer uns curts amb escoles per a un programa de la televisió de les Illes Balears, IB3, i vaig descobrir que la unió de cinema i educació era molt interessant. Des de llavors he treballat entremig en diferents projectes d'edutainment, és a dir, educació i entreteniment. Entre ells, una col·laboració amb l'editorial Cruïlla on vaig veure que produïen peces audiovisuals per als seus llibres digitals. Això em va fer pensar que es podria fer una plataforma per a reutilitzar material audiovisual existent per a fer continguts educatius. Des d'aquella idea fins avui han passat tres anys. Ara som una empresa emergent, i per això, gràcies al programa programa EduTECH Emprèn de Hubbik a la UOC, som al 4YFN.

Què n'espereu, de la participació en el 4YFN?

El 4YFN és una gran oportunitat per a fer molts contactes en poc temps. Sobretot, esperem fer trobades amb inversors. També pensem que pot ser molt positiu el ressò en els mitjans de comunicació.

Quin és el valor afegit de FILMCLUB?

FILMCLUB dona resposta a una necessitat del claustre i del centre, que és reduir el temps i l'esforç que els educadors destinen a cercar i crear activitats pedagògiques basades en continguts audiovisuals.

Per què heu pensat en el cinema com a eina de treball?

En un món basat en la imatge, els continguts audiovisuals són molt llaminers per als infants i joves. Molts passen bona part del seu temps de lleure utilitzant mòbils, tauletes i ordinadors per a seguir els seus youtubers i bloguers favorits. Si els anem a buscar allà on són, els podrem acompanyar a descobrir experiències d'aprenentatge que els resultaran atractives i interessants. Les pel·lícules potencien l'anàlisi crítica d'altres realitats i la presa de consciència del que és propi i proper al mateix temps.

Us heu inspirat en algun model internacional?

Hem agafat com a referent el model del Regne Unit, i després de tres anys implantant el projecte a Catalunya el balanç és molt positiu, tant per la participació com per la rebuda de l'ecosistema educatiu. La millora en els alumnes és brutal: el 87% incrementa la consciència i l'enteniment de la cultura, el 90% millora l'habilitat per a expressar i debatre idees i en el 54% dels casos es detecta una millora de les competències orals i escrites.

En quina fase està el projecte?

Actualment estem en fase beta, és a dir, tenim un producte o servei que encara està en fase de millora contínua, i tenim uns quaranta centres que estan apuntats al projecte i que paguen una quota reduïda. Amb els centres, aprenem quin és el millor vestit a mida per a les necessitats de l'ecosistema i ens hi ajustem. Paral·lelament, preparem la comercialització en accés obert, el pla de negoci i el de viabilitat. El projecte és viable econòmicament a mitjà termini, però necessitem poder aguantar dos exercicis de pèrdues i inversió en continguts i millora de la plataforma digital.

En el teu cas, has participat en el programa EduTECH Emprèn de Hubbik. Com t'ha ajudat?

Després de la fase de pilotatge, en la qual replicàvem un model existent, participar en EduTECH ens ha ajudat a enfocar el projecte: fer-lo escalable, adaptar-lo a la realitat local i fer-lo sostenible econòmicament. Tant pel que fa a la formació com a l'acompanyament, el programa ens ha dibuixat un recorregut de millora. Podria dir que és com intentar fer ioga a casa o fer-lo en un centre. Et fa anar més enllà i millorar el projecte. El programa ens ha donat llum i ens ha animat a continuar endavant. El camí de l'emprenedoria és una cursa de fons.

Continuem amb el projecte. Quin tipus de recursos hi podem trobar?

Agreguem en un únic lloc pel·lícules senceres, fragments de films, materials educatius i tallers en els quals els docents poden trobar de manera legal, ràpida i fàcil tot el que és necessari per a educar amb audiovisuals. La plataforma en línia té la Filmoteca (catàleg legal de pel·lícules senceres per a ús educatiu), la Filmpèdia (banc de fragments de films i materials pedagògics) i el Filmlab (catàleg de tallers i formacions presencials i a distància).

Per exemple, hi podem trobar fragments de pel·lícules i material didàctic per a abordar l'assetjament a l'aula. Com es configuren les unitats didàctiques?

Els materials els desenvolupem nosaltres. No és fàcil trobar especialistes en educació que siguin fanàtics del cinema. Per sort, a l'equip tenim professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia i els audiovisuals. Quan plantegem temes, hi ha molt de diàleg intern entre els fanàtics del cinema, que proposen pel·lícules, i els fanàtics de l'educació, que treballen els materials didàctics. A més, busquem entitats afins per a establir-hi sinergies. Per exemple, parlem amb el BCN Sports Film Festival i el Museu de l'Esport per a fer materials sobre cinema, esports i valors.

També animeu els docents a compartir recursos i experiències. La Filmpèdia vol créixer mitjançant l'experiència dels usuaris?

Sí, el nostre objectiu és que sigui la comunitat qui acabi creant bona part dels materials i que nosaltres fem la tasca editorial de supervisió. Estem pensant a oferir compensacions als docents més proactius en forma d'entrades o formacions.

Teniu el suport d'institucions, Administració, entitats… Fins a quin punt aquest paraigua és indispensable?

Els fons que hem rebut de la Unió Europea, la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament han estat clau per a poder provar el pilot, però és veritat que no són suficients. Ara valorem l'opció del copagament amb les escoles, però si volem que arribi a les escoles públiques, necessitem que s'hi impliquin tant el Departament d'Ensenyament com el de Cultura. L'Administració paga l'aigua, la llum i la connexió a internet de les escoles. Per què hauria de ser diferent el consum de pel·lícules? Oferim una fórmula perquè l'Administració i els centres educatius puguin pagar costos raonables.

Com us financeu?

El projecte del Regne Unit és finançat pel British Film Institute, que hi destina vuit milions de lliures esterlines a l'any. La nostra realitat és diferent. Sabem que encara necessitem uns anys per a anar generant consciència que som útils, tant a l'Administració com als centres. Per això, el nostre repte principal ara és aconseguir finançament privat per als pròxims dos anys. Actualment, hem plantejat el projecte com una empresa emergent, i tant la UOC, amb el programa EduTECH, com Barcelona Activa, amb el d'emprenedoria social, ens acompanyen per a aconseguir entrades de fons d'inversió social. Això a banda, també hi ha hagut una forta inversió personal.