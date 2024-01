La UOC participa, junto con otras 26 organizaciones internacionales, en un proyecto europeo para impulsar la competitividad industrial. Esta iniciativa, aprobada por la Unión Europea y en la que están implicadas empresas como Nokia o Volvo Construction, ha recibido recientemente una ayuda de casi 120.000 euros del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El objetivo es ayudar a la industria europea a reducir sus costes de desarrollo y mantenimiento y reforzar su productividad y calidad.

El proyecto, que lleva por título «MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems (MegaMart2)», tiene un presupuesto europeo de más de 15 millones de euros y creará un conjunto de métodos y herramientas para el desarrollo y la validación continua de sistemas industriales complejos. Mediante estas herramientas se garantiza una trazabilidad de todo el proceso de desarrollo, desde su concepción inicial hasta su puesta en marcha, que permitirá incrementar la previsibilidad de posibles incidencias y el tiempo de comercialización de nuevas soluciones.

Para el investigador ICREA y coordinador de la investigación de la UOC en esta iniciativa, Jordi Cabot, el estudio permitirá generar proyectos industriales más preparados para ser aplicados en la realidad. «Los usuarios finales de los resultados de esta investigación, como son el sector marítimo, el ferroviario o el de las telecomunicaciones, participarán a lo largo del proyecto proporcionando estudios de casos y requisitos que son necesarios en el mundo real, así como validando y respondiendo a los resultados de MegaMart2», añade.

Los investigadores de esta investigación, iniciada en 2017 y con una duración de 3 años, pretenden proporcionar, en definitiva, beneficios que vayan más allá de mejoras en el diseño de los sistemas industriales y cubrir un funcionamiento de calidad durante todo el ciclo de vida del producto.

Durante 2018 se prevé la creación de los primeros prototipos de herramientas de modelización, generación de código y simulación, entre otras, que formarán el marco de MegaMart2.