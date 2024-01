Expertos internacionales en salud electrónica debatirán en Barcelona sobre un nuevo paradigma de salud

El eHealth Center de la UOC, nacido en junio del año pasado, celebra este viernes, 26 de enero, el I Congreso Internacional de Investigación sobre Salud y Bienestar Electrónicos. «Evaluación de la evidencia para un cambio de paradigma en la salud». El encuentro, dirigido a los académicos, pondrá el foco en cómo la evidencia científica puede ayudar a garantizar estándares de calidad, éticos y de seguridad en salud electrónica y analizará el estado de la cuestión en el ámbito internacional.

Abrirá el congreso Alejandro Jadad, director del Institute for Global Health Equity and Innovation de la Universidad de Toronto; fundador del eHealth Innovation at UHN, el centro de referencia mundial en salud digital, y próximo doctor honoris causa por la UOC. Jadad es un médico colombiano-canadiense pionero en el campo de la salud electrónica. Especialista en el tratamiento del dolor y asesor de la OMS, ha promovido el concepto de la buena muerte y ha sido señalado por la revista Times como uno de los genios que cambiarán el mundo en el siglo XXI.

También participarán Stein Olav Skrøvseth, director del Norwegian Centre for eHealth Research; Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y Carme Carrion, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y coordinadora del área de Conocimiento del eHealth Center de la UOC.

Las sesiones versarán sobre el papel de las tecnologías digitales en la mejora de la salud de la población; cómo los macrodatos pueden ayudar a los sistemas sanitarios a abordar los retos actuales, y la evaluación de aplicaciones de salud móvil, un campo muy disputado en el que no existe regulación. Manuel Armayones, director de Desarrollo del eHealth Center, asegura que «hacen falta ideas innovadoras en el ámbito de la salud, dado que la premisa según la cual más recursos es equivalente a mejor salud no es necesariamente cierta». En este sentido, la UOC se erige como un concentrador para aportar valor desde la evidencia científica y la visión universitaria.



Red internacional de investigación en salud electrónica

El eHealth Center de la UOC, a pesar de tener medio año de vida, ya ha establecido alianzas con los centros de investigación de salud electrónica más prestigiosos del mundo, como el Centre for Global eHealth Innovation (Canadá), el Norwegian Centre for eHealth Research (Noruega) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (Colombia), entre otros. «El objetivo es impulsar una red de centros académicos y de investigación para aportar valor a un sector que ha crecido mucho desde la iniciativa empresarial y al que la UOC pretende aportar una mirada desde la universidad», explica Marta Aymerich, directora del eHealth Center y vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC.

El congreso tendrá lugar este viernes, 26 de enero, en el Palau Macaya (paseo de Sant Joan, 108, de Barcelona) y podrá seguirse por Twitter con la etiqueta #eHealthUOC.