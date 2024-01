Experts internacionals en salut electrònica debatran a Barcelona sobre un nou paradigma de salut

L’eHealth Center de la UOC, nascut el juny de l’any passat, celebra aquest divendres, 26 de gener, el I Congrés Internacional de Recerca sobre Salut i Benestar Electrònics. «Avaluació de l’evidència per a un canvi de paradigma en la salut». La trobada, adreçada als acadèmics, posarà el focus en com l’evidència científica pot ajudar a garantir estàndards de qualitat, ètics i de seguretat en salut electrònica i analitzarà l’estat de la qüestió en l’àmbit internacional.

Obrirà el congrés Alejandro Jadad, director de l’Institute for Global Health Equity and Innovation de la Universitat de Toronto; fundador de l’eHealth Innovation at UHN, el centre de referència mundial en salut digital, i pròxim doctor honoris causa per la UOC. Jadad és un metge colombianocanadenc pioner en el camp de la salut electrònica. Especialista en el tractament del dolor i assessor de l’OMS, ha promogut el concepte de la bona mort i ha estat assenyalat per la revista Times com un dels genis que canviaran el món el segle XXI.

També hi participaran Stein Olav Skrøvseth, director del Norwegian Centre for eHealth Research; Carlos Palacio, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat d’Antioquia, i Carme Carrion, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora de l’àrea de Coneixement de l’eHealth Center de la UOC.

Les sessions versaran sobre el paper de les tecnologies digitals en la millora de la salut de la població; com les dades massives poden ajudar els sistemes sanitaris a abordar els reptes actuals, i l’avaluació d’aplicacions de salut mòbil, un camp molt disputat en el qual no hi ha regulació. Manuel Armayones, director de Desenvolupament de l’eHealth Center, assegura que «fan falta idees innovadores en l’àmbit de la salut, atès que la premissa segons la qual més recursos és equivalent a més bona salut no és necessàriament certa». En aquest sentit, la UOC s’erigeix com un concentrador per a aportar valor des de l’evidència científica i la visió universitària.



Xarxa internacional de recerca en salut electrònica

L’eHealth Center de la UOC, tot i tenir mig any de vida, ja ha establert aliances amb els centres de recerca de salut electrònica més prestigiosos del món, com el Centre for Global eHealth Innovation (Canadà), el Norwegian Centre for eHealth Research (Noruega) i la Facultat de Medicina de la Universitat d’Antioquia (Colòmbia), entre altres. «L’objectiu és impulsar una xarxa de centres acadèmics i de recerca per a aportar valor a un sector que ha crescut molt des de la iniciativa empresarial i al qual la UOC pretén aportar una mirada des de la universitat», explica Marta Aymerich, directora de l’eHealth Center i vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC.

El congrés tindrà lloc aquest divendres, 26 de gener, al Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona) i es podrà seguir per Twitter amb l’etiqueta #eHealthUOC.