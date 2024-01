Más de 20.000 asistentes, entre representantes de empresas, inversores y expertos, llenaron la edición 2017 del 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress. La UOC este año participará, por cuarto año consecutivo, del 26 al 28 de febrero, en esta feria internacional de empresas emergentes tecnológicas. Por medio de la plataforma de impulso al emprendimiento Hubbik, presentará 8 'startups' de emprendedores de la comunidad UOC.



Filmclub es un proyecto que pone el cine a disposición del profesorado y el alumnado de todo el mundo como herramienta educativa. Miquel Cerdà, uno de los responsables de esta iniciativa y participante en el programa EduTECH Emprèn de Hubbik, explica que es una plataforma digital abierta y colaborativa para integrar películas y documentales en las aulas y, así, tratar materias de estudio, como matemáticas, ciencias, historia, filosofía o artes. La plataforma permite reducir el tiempo y el esfuerzo de los educadores a la hora de seleccionar materiales para sus clases.



Joan Iniesta, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la UOC, reconocido por el Banco Santander como uno de los 50 emprendedores más prometedores de España menores de 30 años, impulsa Optimio, un optimizador de gastos para particulares, autónomos y empresas. La plataforma permite mejorar el rendimiento financiero mediante los macrodatos y la inteligencia artificial. Con Optimio puede ahorrarse tiempo y dinero optimizando gastos, como los del hogar, los diarios y los de ocio y viajes. Optimio dispone de soluciones específicas para empresas y autónomos. Entre sus principales clientes están empresas reconocidas, como Wallapop o Applus+.



En la exposición de proyectos innovadores también podrá encontrarse una aplicación que mejora el bienestar y la calidad de vida de los pacientes de párkinson gracias a los beneficios, contrastados científicamente, de la musicoterapia. Una de las impulsoras de la iniciativa y técnica del Gabinete de Rectorado y Relaciones Institucionales de la UOC, Teresa Fèrriz, explica que la aplicación Parkisons es una aplicación multiplataforma y personalizada gracias a las técnicas de aprendizaje automático basadas en la historia musical de cada paciente, sus gustos y el estado físico y anímico diario. Este proyecto es el resultado de un proceso de innovación abierta impulsado por la UOC, la Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y la empresa de soluciones tecnológicas GMV.



Xavi Pascual, máster en Educación y TIC (E-learning) por la UOC y profesor colaborador de este mismo máster universitario, es el creador de BeDebate, una plataforma de innovación abierta por medio de retos. BeDebate promueve retos patrocinados por empresas para innovar. La plataforma ofrece una nueva forma de trabajar los valores de los productos o servicios con sus posibles clientes y la cocreación de nuevos. Los participantes que resuelven desafíos obtienen premios en caso de que acierten la solución ganadora, como experiencias que los ayudan a crecer profesionalmente. La plataforma también tiene una vertiente educativa (BeDebate Education) para retos de aprendizaje con debate en vídeo, en la que los estudiantes resuelven de forma colaborativa desafíos patrocinados por empresas o instituciones.



La plataforma para la automatización de la comunicación en las empresas Instalik.es es otra de las iniciativas innovadoras. El estudiante de Ingeniería Informática de la UOC Toni Cuenca impulsa este proyecto, que tiene por objetivo ahorrar a las empresas tiempo y esfuerzos dedicados a la presencia en redes sociales con una herramienta encargada de interactuar con potenciales seguidores interesados en sus productos y servicios. Inicialmente, Instalik.es se ha centrado en la red Instagram, automatizando el envío de «me gusta» a cuentas relacionadas con determinados sectores, el seguimiento de segmentos específicos y el envío de mensajes a nuevos seguidores, lo que favorece un rápido crecimiento del posicionamiento. La plataforma quiere extenderse a otras redes y ámbitos, como el educativo.



Por su parte, el técnico del Área de Tecnología de la UOC Luis Villarejo impulsa ARlab, una empresa emergente de la UOC especializada en el diseño, el desarrollo, la aplicación y el asesoramiento acerca de las tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta en la educación, la cultura y el turismo. ARlab ofrece soluciones de software basadas en tecnologías inmersivas dirigidas a mejorar la comunicación de productos y servicios enriqueciendo la experiencia de usuario. Entre sus clientes están la Fundación «la Caixa» o Solvia Inmobiliaria, del Banco Sabadell.



Eduard Blasi es uno de los responsables de Nepcom, una aplicación móvil de mensajeríainstantánea orientada a la comunicación interna y externa de profesionales, empresas e instituciones. Su principal característica es que proporciona un nivel elevado de seguridad y privacidad para comunicaciones corporativas. La aplicación está especialmente indicada para compañías que tratan información sensible y necesitan transmitirla con garantías. Además de tener sus servidores alojados en el Estado español, Nepcom ya cumple con el Reglamento europeo de protección de datos, exigible a todas las empresas a partir de mayo de 2018.



Entre las empresas emergentes que podrán verse también está Yo también leo, una aplicación diseñada para que niños con síndrome de Down aprendan a leer. Gemma Fàbregas, creadora de esta aplicación y máster en Aplicaciones Multimedia por la UOC, explica que es una herramienta que está basada en los principios del método de lectura global, implementado con éxito por especialistas en educación especial. Jo també llegeixo dispone de juegos que estimulan las capacidades perceptivas de los niños e introducen de forma progresiva la percepción global de palabras hasta conseguir la lectura de textos cortos. La aplicación permite al niño avanzar a su ritmo, sin presiones ni frustraciones y con apoyo en línea adaptado, fomentando en todo momento su autonomía.