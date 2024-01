Més de 20.000 assistents, entre representants d’empreses, inversors i experts, van omplir l’edició 2017 del 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress. La UOC enguany participarà, per quart any consecutiu, del 26 al 28 de febrer, en aquesta fira internacional d’empreses emergents tecnològiques. La Universitat, per mitjà de la plataforma d’impuls a l’emprenedoria Hubbik, presentarà 8 'start-ups' d’emprenedors de la comunitat UOC.



Filmclub és un projecte que posa el cinema a disposició del professorat i l’alumnat de tot el món com a eina educativa. Miquel Cerdà, un dels responsables d’aquesta iniciativa i participant en el programa EduTECH Emprèn de Hubbik, explica que és una plataforma digital oberta i col·laborativa per a integrar pel·lícules i documentals a les aules i, així, tractar matèries d’estudi, com ara matemàtiques, ciències, història, filosofia o arts. La plataforma permet reduir el temps i l’esforç dels educadors a l’hora de seleccionar materials per a les seves classes.



Joan Iniesta, estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses a la UOC, reconegut pel Banco Santander com un dels 50 emprenedors més prometedors d'Espanya menors de 30 anys, impulsa Optimio, un optimitzador de despeses per a particulars, autònoms i empreses. La plataforma permet millorar el rendiment financer mitjançant les dades massives i la intel·ligència artificial. Amb Optimio es pot estalviar temps i diners optimitzant despeses, com ara les de la llar, les diàries i les de lleure i viatges. Optimio disposa de solucions específiques per a empreses i autònoms. Entre els seus clients principals hi ha empreses reconegudes, com Wallapop o Applus+.



En l’exposició de projectes innovadors també es podrà trobar una aplicació que millora el benestar i la qualitat de vida dels pacients de Parkinson gràcies als beneficis, contrastats científicament, de la musicoteràpia. Una de les impulsores de la iniciativa i tècnica del Gabinet de Rectorat i Relacions Institucionals de la UOC, Teresa Fèrriz, explica que l’aplicació Parkisons és una aplicació multiplataforma i personalitzada gràcies a les tècniques d’aprenentatge automàtic basades en la història musical de cada pacient, els seus gustos i l’estat físic i anímic diari. Aquest projecte és el resultat d’un procés d’innovació oberta impulsat per la UOC, la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’empresa de solucions tecnològiques GMV.



Xavi Pascual, màster en Educació i TIC (E-learning) per la UOC i professor col·laborador d’aquest mateix màster universitari, és el creador de BeDebate, una plataforma d’innovació oberta per mitjà de reptes. BeDebate promou reptes patrocinats per empreses per tal d’innovar. La plataforma ofereix una nova manera de treballar els valors dels productes o serveis amb els seus possibles clients i la cocreació de nous. Els participants que resolen desafiaments obtenen premis en cas que encertin la solució guanyadora, com ara experiències que els ajuden a créixer professionalment. La plataforma també té un vessant educatiu (BeDebate Education) per a reptes d’aprenentatge amb debat en vídeo, en el qual els estudiants resolen col·laborativament desafiaments patrocinats per empreses o institucions.



La plataforma per a l’automatització de la comunicació a les empreses Instalik.es és una altra de les iniciatives innovadores. L’estudiant d’Enginyeria Informàtica de la UOC Toni Cuenca impulsa aquest projecte, que té per objectiu estalviar a les empreses temps i esforços dedicats a la presència en xarxes socials amb una eina encarregada d’interactuar amb seguidors potencials interessats en els seus productes i serveis. Inicialment, Instalik.es s’ha enfocat a la xarxa Instagram, automatitzant l’enviament de «m’agrada» a comptes relacionats amb determinats sectors, el seguiment de segments específics i l’enviament de missatges a nous seguidors, cosa que afavoreixun ràpid creixement del posicionament. La plataforma es vol estendre a altres xarxes i àmbits, com ara l’educatiu.



Per la seva banda, el tècnic de l’Àrea de Tecnologia de la UOC Luis Villarejo impulsa ARlab, una empresa emergent de la UOC especialitzada en el disseny, el desenvolupament, l’aplicació i l’assessorament al voltant de les tecnologies de realitat augmentada, realitat virtual i realitat mixta en l’educació, la cultura i el turisme. ARlab ofereix solucions de programari basades en tecnologies immersives adreçades a millorar la comunicació de productes i serveis enriquint l’experiència d’usuari. Entre els seus clients hi ha la Fundació «la Caixa» o Solvia Immobiliària, del Banc Sabadell.



Eduard Blasi és un dels responsables de Nepcom, una aplicació mòbil de missatgeria instantàniaorientada a la comunicació interna i externa de professionals, empreses i institucions. La seva característica principal és que proporciona un nivell elevat de seguretat i privacitat per a comunicacions corporatives. L’aplicació està especialment indicada per a companyies que tracten informació sensible i necessiten transmetre-la amb garanties. A més de tenir els seus servidors allotjats a l’Estat espanyol, Nepcom ja compleix amb el Reglament europeu de protecció de dades, exigible a totes les empreses a partir del maig del 2018.



Entre les empreses emergents del 4YFN també hi ha Jo també llegeixo, una aplicació dissenyada perquè nens amb síndrome de Down aprenguin a llegir. Gemma Fàbregas, creadora d’aquesta aplicació i màster en Aplicacions Multimèdia per la UOC, explica que és una eina que està basada en els principis del mètode de lectura global, implementat amb èxit per especialistes en educació especial. Jo també llegeixo disposa de jocs que estimulen les capacitats perceptives dels nens i introdueixen progressivament la percepció global de paraules fins a aconseguir la lectura de textos curts. L’aplicació permet a l’infant avançar al seu ritme, sense pressions ni frustracions i amb suport en línia adaptat, fomentant en tot moment la seva autonomia.