Laia Subirats es considerada una de las cien mujeres más influyentes de España, según la VII edición de los premios Top 100 Mujeres Líderes, que buscan visibilizar el talento, las ideas y los proyectos de mujeres que sirvan de referentes a la sociedad. Más concretamente, Subirats se encuentra en la categoría de las diez pensadoras y expertas con más influencia a escala estatal. Es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Pompeu Fabra, tiene un máster de Telemática por la Universitat Politècnica de Catalunya, y un doctorado de Informática por la Universitat Autònoma de Barcelona. Desde 2009 es investigadora en Eurecat - Centro Tecnológico de Cataluña, responsabilidad que compagina con la tarea de profesora colaboradora del grado de Ingeniería Informática.

¿Qué responsabilidad supone para ti ser una de las cien mujeres con más influencia de España?

Supone la responsabilidad de impactar positivamente en la calidad de vida de las personas.

Hace quince años conseguiste una de las mejores notas de la selectividad en el Vallès. ¿Cómo recuerdas aquel momento?

Cuando me comunicaron la nota me puse muy contenta. Además de la ingeniería también me interesan otros campos como las ciencias naturales, sociales o las lenguas, así que fue un reconocimiento por las horas de estudio, y también por los profesores y compañeros que me ayudaron en el proceso de aprendizaje.

¿Tenías muy claro qué querías estudiar? ¿Por qué elegiste Ingeniería de Telecomunicaciones?

En la ESO pensaba que podía estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones, y en el bachillerato ya lo tuve más claro con asignaturas como las matemáticas, la física y la electrotecnia. Me interesaba la ingeniería porque me gustaba ver su aplicación en el mundo real y veía un abanico amplio de aplicaciones y salidas profesionales.

Conseguiste dos premios de final de carrera. ¿Cumplieron tus expectativas los estudios?

Estoy contenta con el reconocimiento conseguido en los estudios, porque además de aprender conocimientos y de conocer gente, viví experiencias enriquecedoras como hacer una estancia en el CERN en Ginebra (Suiza) o hacer prácticas en una empresa.

Y ahora, además de profesora colaboradora de la UOC, ¿cómo es tu vida profesional?

Trabajo en Eurecat - Centro Tecnológico de Cataluña y actualmente participo en proyectos de aprendizaje adaptativo y personalizado para mejorar la educación; también colaboro en diferentes actividades formativas del centro.

¿Es difícil compaginarlo con las tareas en la UOC?

Compaginarlo requiere esfuerzo pero el hecho de que la enseñanza sea virtual facilita poder realizarlo en cualquier momento del día o lugar. Normalmente aprovecho las primeras horas de la mañana, las últimas horas del día y los fines de semana.

¿Los datos son el nuevo oro del siglo XXI? ¿Por qué?

Sí, los datos son muy valiosos por el conocimiento que pueden crear. Tener datos de calidad es fundamental para obtener buenos modelos. Finalmente, igual que el oro, los datos hay que refinarlos para obtener su máximo valor.

¿Cuáles crees que son las salidas profesionales en este campo con más futuro?

Hay diferentes roles profesionales como ser un data scientist, data analyst, data engineer o data architect. Cada uno de estos roles tiene diferentes responsabilidades y conoce diferentes lenguajes de programación.

¿Continúa este sector teniendo muchos más profesionales hombres que mujeres?

Sí, la realidad es que hay más profesionales hombres.

¿Por qué crees que las chicas no están tan interesadas en las carreras técnicas?

Creo que el factor social es clave. Las mujeres nos encontramos ante una gran falta de estereotipos o estímulos que nos despierten el interés por desarrollar una carrera profesional en el mundo de las carreras técnicas.

¿Qué crees que se podría hacer para cambiar esa tendencia?

Es especialmente importante que las y los profesionales acerquen el sector a alumnos de escuelas e institutos, explicando sus experiencias. También hay que fomentar el espíritu vocacional animando a todo el mundo a estudiar lo que les guste, dejando de lado los prejuicios.