Laia Subirats és considerada una de les cent dones més influents de l’Estat, segons la VII edició dels premis Top 100 Mujeres Líderes, que busquen visibilitzar el talent, les idees i els projectes de dones que serveixin de referents a la societat. Més concretament, Subirats es troba en la categoria de les deu pensadores i expertes amb més influència a escala estatal. És enginyera de Telecomunicacions per la Universitat Pompeu Fabra, té un màster de Telemàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i un doctorat d’Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 2009 és investigadora a Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya, responsabilitat que compagina amb la tasca de professora col·laboradora del grau d’Enginyeria Informàtica de la UOC.