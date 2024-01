«Queremos que el 22@ se convierta en el campus de la UOC»

El rector de la UOC, Josep A. Planell, tomó posesión del cargo hace cinco años. Tomó el liderazgo de la UOC dejando atrás su etapa como director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC).

¿Cómo ha arrancado este nuevo curso en la UOC?

¿Se mantiene la distribución entre el volumen de estudiantes que tenemos en Cataluña, en España y en el ámbito internacional?

La consejera Maria Àngels Chacón se reunió con los rectores pocos días después de tomar posesión: toda una declaración de intenciones.

¿Qué esperan del nuevo gobierno los rectores?

¿Qué papel debe tener la enseñanza en línea tanto en esta ley como en el Pacto?

Uno de los puntales del Plan estratégico de la UOC es la actualización del modelo educativo y la transformación de asignaturas y recursos de aprendizaje. ¿En qué consistirá?

El Plan estratégico también tiene como eje clave la globalización.

En cuanto al impulso de la investigación, ¿qué valoración hace de ella?

Los diferentes equipos de la UOC están distribuidos actualmente en distintos edificios. ¿Habrá algún cambio en este sentido?

A estas alturas tenemos más de 51.000 estudiantes matriculados (35.400 de grado y 15.700 de másteres universitarios), 16.100 de nueva incorporación. Hemos superado por primera vez los 50.000 estudiantes matriculados de titulaciones oficiales. Es un hito «histórico».Los grados en España se comportan algo mejor que en Cataluña, puesto que aquí notamos la saturación de nuestros programas (en algunos casos tenemos más del 60 % del total de estudiantes). Donde tenemos un crecimiento elevado de estudiantes de nueva incorporación en másteres universitarios es en Latinoamérica, sobre todo en Colombia y Ecuador.Se lo agradecimos personalmente, y en el comunicado que hicimos desde la ACUP lo pusimos de manifiesto. Ahora estamos expectantes por ver qué medidas se prevén desde el Gobierno para revertir la situación del sistema universitario catalán. Tenemos un nuevo secretario de Universidades e Investigación, Francesc Xavier Grau, y le pedimos, como ya hicimos con la consejera, que trabaje por el Pacto Nacional para el Conocimiento.Estamos trabajando en ello, pero nuestra reclamación o demanda a los políticos está globalmente enfocada en la declaración que subscribimos en 2016 en materia de política universitaria. Incluye ejes como la mejora de la financiación, más autonomía universitaria, revisión de tasas, incremento de la participación de los estudiantes, regeneración del profesorado y el personal de administración y servicios (PAS). Nos hemos reunido con los grupos políticos del Parlamento (queda pendiente solo uno) y les hemos puesto sobre la mesa estas prioridades. En el ámbito estatal, el objetivo es que la universidad española cuente con una nueva ley.Trabajaremos para romper con el esquema actual. La metodología en línea debe ser reconocida y necesita un tratamiento adecuado en las acreditaciones, y eso tiene que ser válido tanto para las universidades en línea como para las presenciales que quieren apostar por el aprendizaje en línea. Las universidades en línea no podemos ser un «gueto» dentro del sistema, y justo dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) existe una comisión de enseñanza en línea para trabajar en esa dirección. Este enfoque es plenamente compartido con la UNED, que es con quien al fin y al cabo tenemos más similitud en cuanto a la función social que cumplimos.El futuro de la UOC se juega en el campo de la calidad pedagógica, y esto es ampliamente compartido. La formación se va convirtiendo en una commodity (mercancía) que ofrecen agentes que hasta ahora no estaban vinculados a ella. Si nosotros trabajamos con la inteligencia artificial y robots para realizar ciertas tareas de apoyo al modelo educativo, probablemente Google ya lo está haciendo. Si esto ya está aquí, ¿cuál es el intangible que ofreceremos para poder continuar aportando valor? Pues un mejor acompañamiento, calidad docente, formación por competencias, visión más crítica del mundo que aporte capacidad analítica, etc. Por eso apostamos por el plan de transformación de las asignaturas, centrado en el desarrollo de competencias, en la actividad del estudiante y en los recursos multimedia. Tras la implantación de este proyecto, podremos seguir pensando en otras transformaciones, tales como mejorar el acompañamiento y la evaluación.Hemos dado un paso adelante en este ámbito. Anteriormente había habido muchos intentos, con distintos niveles de logro, pero por fin hemos definido un modelo que, aunque todavía no está consolidado, tiene claros indicadores de éxito: expansión en Latinoamérica, apertura de la sede en Colombia, remodelación de la sede de México, aumento de la política de becas, progreso en Ecuador, etc. Todo esto nos está haciendo crecer y contribuye a fortalecer nuestra universidad como institución de prestigio en aquellos países. Debemos entender también que la UOC global necesita la participación de todos; por ello es básica la implicación de todos los equipos.El éxito que hemos logrado en investigación es mérito del conjunto del profesorado y del personal investigador. Hemos doblado la captación de fondos para la investigación; hemos reforzado el IN3; hemos creado un centro de referencia en salud digital, el eHealth Center, que es multidisciplinario, y hemos creado la Escuela de Doctorado para impulsar la formación investigadora de excelencia, incorporando a ella los doctorados industriales. En todo esto también ha sido importante el diseño de la estructura de apoyo a los investigadores.

Puedo confirmar que hemos comprado el edificio actual que tenemos en el 22@ (ahora en régimen de alquiler) y el otro edificio, que está justo al lado (número 154). Este último alberga varios servicios del Ayuntamiento de Barcelona. Prevemos que podremos entrar a trabajar en él a partir de 2021, puesto que antes habrá que adecuarlo, esperar que se extinga el alquiler actual con el Ayuntamiento, etc. Esto significa que tendremos más equipos trabajando en el 22@, que evitaremos una parte de la dispersión y que avanzamos hacia la idea de que algún día podamos trabajar todos en un espacio único. De hecho, queremos que el 22@ se convierta en el campus de la UOC y trabajaremos para conseguirlo.