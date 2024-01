«Volem que el 22@ es converteixi en el campus de la UOC»

El rector de la UOC, Josep A. Planell, va prendre possessió del càrrec fa cinc anys. Va agafar el lideratge de la UOC deixant enrere la seva etapa com a director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

Com ha arrencat aquest nou curs a la UOC?

A hores d'ara tenim més de 51.000 estudiants matriculats (35.400 de grau i 15.700 de màsters universitaris), 16.100 de nova incorporació. Hem superat per primera vegada els 50.000 estudiants matriculats de titulacions oficials. És una fita «històrica».

Es manté la distribució entre el volum d'estudiants que hi ha a Catalunya, a Espanya i en l'àmbit internacional?

Els graus a Espanya es comporten una mica més bé que a Catalunya, ja que aquí notem la saturació dels nostres programes (en alguns casos tenim més del 60% del total d'estudiants). On tenim un creixement elevat d'estudiants de nova incorporació en màsters universitaris és a Llatinoamèrica, sobretot a Colòmbia i l'Equador.

La consellera Maria Àngels Chacón es va reunir amb els rectors pocs dies després de prendre possessió: tota una declaració d'intencions.

Li ho vam agrair personalment, i en el comunicat que vam fer des de l'ACUP ho vam posar de manifest. Ara estem expectants per veure quines mesures es preveuen des del Govern per a revertir la situació del sistema universitari català. Tenim un nou secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, i li demanem, com ja vam fer amb la consellera, que treballi pel Pacte Nacional per al Coneixement.

Què n'esperen els rectors?

Ho estem treballant, però la nostra reclamació o demanda als polítics és enfocada globalment en la declaració que vam subscriure el 2016 en matèria de política universitària. Inclou eixos com la millora del finançament, més autonomia universitària, revisió de taxes, augment de la participació dels estudiants, regeneració del professorat i el personal d'administració i serveis (PAS). Ens hem reunit amb els grups polítics del Parlament (en queda pendent només un) i els hem posat sobre la taula aquestes prioritats. En l'àmbit estatal, l'objectiu és que la universitat espanyola disposi d'una nova llei.

Quin paper ha de tenir l'ensenyament en línia tant en aquesta llei com en el Pacte?

Treballarem per trencar amb l'esquema actual. La metodologia en línia ha de ser reconeguda i necessita un tractament adequat en les acreditacions, i això ha de ser vàlid tant per a les universitats en línia com per a les presencials que volen apostar per l'aprenentatge en línia. Les universitats en línia no podem ser un «gueto» dins el sistema, i justament a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) hi ha una comissió d'ensenyament en línia per a treballar en aquesta direcció. Aquest enfocament és plenament compartit amb la UNED, que és amb qui al capdavall tenim més similitud quant a la funció social que acomplim.

Un dels puntals del Pla estratègic de la UOC és l'actualització del model educatiu i la transformació d'assignatures i recursos d'aprenentatge. En què consistirà?

El futur de la UOC es juga en el camp de la qualitat pedagògica, i això és àmpliament compartit. La formació es va convertint en una commodity (mercaderia) que ofereixen agents que fins ara no hi estaven vinculats. Si nosaltres treballem amb la intel·ligència artificial i robots per fer certes tasques de suport al model educatiu, probablement Google ja ho fa. Si això ja és aquí, quin és l'intangible que oferirem per poder continuar aportant valor? Doncs un acompanyament més bo, qualitat docent, formació per competències, visió més crítica del món que aporti capacitat analítica, etc. Per això apostem pel pla de transformació de les assignatures, centrat en el desenvolupament de competències, en l'activitat de l'estudiant i en els recursos multimèdia. Després de la implantació d'aquest projecte, podrem continuar pensant en altres transformacions, com ara millorar l'acompanyament i l'avaluació.

El Pla estratègic també té com a eix clau la globalització.

Hem fet un pas més en aquest àmbit. Anteriorment hi havia hagut molts intents, amb nivells d'assoliment diversos, però finalment hem definit un model que, tot i que encara no està consolidat, té indicadors d'èxit clars: expansió a Llatinoamèrica, obertura de la seu a Colòmbia, remodelació de la seu de Mèxic, augment de la política de beques, progrés a l'Equador, etc. Tot això ens va fent créixer i contribueix a enfortir la nostra universitat com a institució de prestigi en aquells països. Hem d'entendre, també, que la UOC global necessita la participació de tothom; per això és bàsica la implicació de tots els equips.

Pel que fa a l'impuls de la recerca, quina valoració en fa?

L'èxit que hem assolit en recerca és mèrit del conjunt del professorat i del personal investigador. Hem doblat la captació de fons per a la recerca; hem reforçat l'IN3; hem creat un centre de referència en salut digital, l'eHealth Center, que és multidisciplinari, i hem creat l'Escola de Doctorat per impulsar la formació investigadora d'excel·lència, tot incorporant-hi els doctorats industrials. En tot això també ha estat important el disseny de l'estructura de suport als investigadors.

Els diferents equips de la UOC estan distribuïts actualment en diferents edificis. Hi haurà algun canvi en aquest sentit?

Puc confirmar que hem comprat l'edifici actual que tenim al 22@ (ara en règim de lloguer) i l'altre edifici, que és just al costat (número 154). Aquest últim hostatja diversos serveis de l'Ajuntament de Barcelona. Preveiem que hi podrem entrar a treballar a partir del 2021, ja que abans caldrà adequar-lo, esperar que s'extingeixi el lloguer actual de l'Ajuntament, etc. Això vol dir que tindrem més equips treballant al 22@, que evitarem una part de la dispersió i que avancem cap a la idea que algun dia puguem treballar tots en un espai únic. De fet, volem que el 22@ es converteixi en el campus de la UOC i treballarem per aconseguir-ho.