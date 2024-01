El proyecto –que lleva por nombre Conectado a casa. El uso de las tecnologías digitales entre personas mayores– investigará los usos sociales de las tecnologías digitales en los espacios cotidianos de la gente mayor y analizará las dinámicas del uso de los teléfonos móviles y las aplicaciones en personas de entre 55 y 79 años. La primera parte de la investigación lidera el grupo CareNet y la segunda el CNSC, ambos del IN3-UOC.

Uno de los valores añadidos de la investigación es obtener información de primera mano y sin prejuicios del uso de las TIC en este colectivo. Otra de las novedades es que serán los mismos protagonistas de la investigación los que participarán en el debate de recomendaciones que, en un futuro, serán consultas materiales para la definición de políticas públicas europeas en este ámbito.

Daniel López Gómez –investigador del grupo de investigación CareNet– y Mireia Fernàndez-Ardèvol –investigadora del grupo CNSC– lideran el equipo de investigación que pivota sobre el IN3-UOC y que se marca como objetivo paliar la falta de estudios enfocados en la población mayor.

«Desde el grupo CareNet se busca explorar la relación entre el uso de medios digitales y las diferentes formas de vivienda en la vejez para ver de qué manera los medios digitales generan vínculos sociales en estos entornos», apunta López.

Por su parte, Fernández-Ardèvol explica que el grupo CNSC se encargará de hacer, durante un mes, un rastreo de qué apps y páginas visitan y usan y luego se les pedirá qué valor tienen cada una de las actividades para ellos. La investigadora, que ha hecho diferentes investigaciones sobre TIC y séniors, subraya que es importante obtener información directa «sin prejuicios y huir del paternalismo» con el que nos aproximamos a menudo a este colectivo.

En concreto, los investigadores de la UOC son los encargados de definir los parámetros para valorar el rastreo de los participantes de los diferentes países y también de construir la encuesta posterior y el guión para dinamizar los grupos de trabajos posteriores.

De hecho, el equipo de investigación inicia este estudio con la experiencia adquirida en anteriores proyectos en este campo. Por ejemplo, la investigación liderada por Roser Beneito Montagut –Elderly and Social Media: Bridging the gap of eMarginality–, que también forma parte del proyecto, sobre cómo las redes sociales ayudan a superar el aislamiento social de los séniors o la investigación de Fernández-Ardèvol sobre el uso de los relojes inteligentes en este segmento de edad.

Proyecto internacional

La investigación que comienza este mes es un proyecto internacional que cuenta con la participación de grupos de investigación de cuatro países diferentes –España, Canadá, Países Bajos y Suecia– y diferentes colectivos: investigadores, personas mayores, diseñadores de TIC.

El equipo de la UOC participa en el proyecto gracias a una subvención de 100.000 euros del Ministerio de Economía y Competitividad. La investigación internacional se enmarca en la convocatoria transnacional The Joint Programming Initiative (JPI) - More Years, Better Lives (2017) for Ageing and Place in a digitising world.