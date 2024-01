El projecte –que porta per nom Connectat a casa. L'ús de les tecnologies digitals entre persones grans- investigarà els usos socials de les tecnologies digitals en els espais quotidians de la gent gran i analitzarà les dinàmiques de l'ús dels telèfons mòbils i les aplicacions en persones d'entre 55 i 79 anys. La primera part de la recerca la lidera el grup CareNet i la segona el CNSC, ambdós de l'IN3-UOC.

Un dels valors afegits de la recerca és obtenir informació de primera mà i sense prejudicis de l'ús de les TIC en aquest col·lectiu. Una altra de les novetats és que seran els mateixos protagonistes de la recerca els qui participaran en el procés de debat de recomanacions que, en un futur, seran material de consulta per a la definició de polítiques públiques europees en aquest àmbit.

Daniel López Gómez –investigador del grup de recerca CareNet– i Mireia Fernàndez-Ardèvol –investigadora del grup CNSC– lideren l'equip d'investigació que pivota sobre l'IN3-UOC i que es marca com a objectiu pal·liar la manca d'estudis enfocats en la població més gran.

«Des del grup CareNet es busca explorar la relació entre l'ús de mitjans digitals i les diferents formes d'habitatge en la vellesa per veure de quina manera els mitjans digitals generen vincles socials en aquests entorns», apunta López.

Per la seva banda, Fernández-Ardèvol explica que el grup CNSC s'encarregarà de fer, durant un mes, un rastreig de quines apps i pàgines visiten i fan servir i després els demanarem quin valor tenen cadascuna de les activitats per a ells. La investigadora, que ha fet diferents recerques sobre TIC i sèniors, subratlla que és important obtenir informació directa «sense perjudicis i fugir del paternalisme» amb el qual ens aproximem sovint a aquest col·lectiu.

En concret, els investigadors de la UOC són els encarregats de definir els paràmetres per valorar el rastreig dels participants dels diferents països i també de construir l'enquesta posterior i el guió per dinamitzar els grups de treballs posteriors.

De fet, l'equip de recerca inicia aquest estudi amb l'expertesa adquirida en anteriors projectes en aquest camp. Per exemple, la investigació liderada per Roser Beneito Montagut –Elderly and Social Media: Bridging the gap of eMarginality–, que també forma part del projecte, sobre com les xarxes socials milloren l'aïllament social dels sèniors o la investigació de Fernàndez-Ardèvol sobre l'ús dels rellotges intel·ligents en aquest segment d'edat.

Projecte internacional

La recerca que comença aquest mes és un projecte internacional que compta amb la participació de grups d'investigació de quatre països diferents –Espanya, Canadà, Països Baixos i Suècia– i diferents col·lectius: investigadors, persones grans, dissenyadors de TIC.

L'equip de la UOC participa en el projecte gràcies a una subvenció de 100.000 euros del Ministeri d'Economia i Competitivitat. La recerca internacional s'emmarca en la convocatòria transnacional The Joint Programming Initiative (JPI) - More Years, Better Lives (2017) for Ageing and Place in a digitising world.