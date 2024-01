Se busca arquitecto de la internet de las cosas

El arquitecto de la internet de las cosas (IoT) será una figura clave en un mercado laboral inminente. En 2020, más del 65% de las compañías en el mundo incorporarán dispositivos conectados a la red. La misión de esta figura no será solo planificar, organizar y ejecutar una estructura de dispositivos que funcionan con internet, sino también garantizar la seguridad informática. «Desde el momento en que los dispositivos se conectan a internet, pueden ser usados para perjudicar a otros», alerta el investigador del grupo Wireless Networks Research Lab (WINE) del IN3-UOC Xavier Vilajosana.



En Estados Unidos, de hecho, casi medio millón de personas tuvieron que actualizar el software de su marcapasos por el peligro de ser hackeados y, por lo tanto, poner en riesgo su salud. Además, un 20% de las compañías en el mundo que trabajan con la internet de las cosas ya han sufrido al menos un ataque en los últimos tres años. La consultora Gartner prevé que durante este 2018 las empresas tendrán que gastar unos 1.500 millones de dólares en seguridad, un incremento del 28% a partir del gasto de 1.200 millones de dólares de 2017.



La expansión de la IoT hará que las organizaciones piensen en solicitar a los responsables de los sistemas de tecnologías de la información o CIO —a menudo el perfil directivo más tecnológico— liderar su gobernanza. Pero, como apuntan los expertos, lo que será necesario es otro tipo de CIO, el «CIO of everything» (el «CIO de todas las cosas»), un perfil que cuente con capacidades para orquestar una infraestructura de dispositivos conectados y tomar decisiones de forma ágil para afrontar imprevistos de funcionamiento y amenazas informáticas.



Como cualquier tecnología emergente, la receta del éxito será que este directivo disponga de un equipo de técnicos transversal: los arquitectos de la internet de las cosas. «Este nuevo perfil emergente es un ingeniero con conocimientos de informática, telecomunicaciones, electrónica y, en cierta medida, también de ciencia de datos», apunta Vilajosana. «Será una profesión con mucha demanda en el mercado de trabajo en los próximos años porque requiere tener conocimientos en diferentes disciplinas y, al mismo tiempo, una cierta especialización en integración de sistemas para el desarrollo y el mantenimiento de las conexiones entre los dispositivos y la nube», añade.



Para el investigador de la UOC, el arquitecto de la internet de las cosas debe conocer las tecnologías de la comunicación más relevantes y asimismo debe ser competente en mecanismos de seguridad. «Es muy importante poder entender y contextualizar los problemas. Normalmente esto se consigue solo mediante equipos interdisciplinarios formados por ingenieros o especialistas en la aplicación o el problema que quiere afrontarse».





20.400 millones de dispositivos conectados a internet en 2020



Hoy en día existen en el mundo 8.400 millones de dispositivos conectados a internet y está previsto que sean 20.400 millones en 2020, según la consultora Gartner. Entre estos dispositivos, hay neveras, asistentes domésticos como Alexa o Echo, vehículos, relojes inteligentes, entre otros, y en sectores tan diversos como la industria del entretenimiento, la automoción, la industria productiva o incluso el sector sanitario.





La internet de las cosas médicas (IoMT)



Uno de los sectores en los que más se necesitará este nuevo perfil es el médico. Casi el 60% de las organizaciones sanitarias ya han implantado la asistencia médica IoT o la internet de las cosas médicas (IoMT), lo que ha permitido abaratar y a la vez mejorar la experiencia de los clientes. Este tipo de asistencia permite, por ejemplo, que un médico pueda acceder a los datos de un monitor cardíaco y ver el progreso de un paciente sin salir de la oficina, y que puedan también revisarse los niveles de oxígeno o los de azúcar en la sangre a cualquier hora del día.