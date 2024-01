Es busca arquitecte de la internet de les coses

L’arquitecte de la internet de les coses (IoT) serà una figura clau en un mercat laboral imminent. El 2020, més del 65% de les companyies al món incorporaran dispositius connectats a la xarxa. La tasca d’aquesta figura no solament serà planificar, organitzar i executar una estructura de dispositius que funcionen amb internet, sinó també garantir la seguretat informàtica. «Des del moment que els dispositius es connecten a internet, poden ser fets servir per a perjudicar altres», alerta l’investigador del grup Wireless Networks Research Lab (WINE) de l’IN3 Xavier Vilajosana.



Als Estats Units, de fet, gairebé mig milió de persones van haver d’actualitzar el programari del seu marcapassos pel perill de ser hackejats i, per tant, posar en risc la seva salut. A més, un 20% de les companyies al món que treballen amb la internet de les coses ja han patit almenys un atac en els últims tres anys. La consultora Gartner preveu que durant aquest 2018 les empreses hauran de gastar uns 1.500 milions de dòlars en seguretat, un increment del 28% a partir de la despesa de 1.200 milions de dòlars del 2017.



L’expansió de l'IoT farà que les organitzacions pensin a demanar als seus caps dels sistemes de tecnologies de la informació o CIO —sovint el perfil directiu més tecnològic de les empreses— liderar la seva governança. Però, com apunten els experts, el que serà necessari és un altre tipus de CIO, el «CIO of everything» (el «CIO de totes les coses»), un perfil que tingui capacitats per a orquestrar una infraestructura de dispositius connectats i prendre decisions de manera àgil per a afrontar imprevistos de funcionament i amenaces informàtiques.



Com qualsevol tecnologia emergent, la recepta de l’èxit serà que aquest directiu disposi d’un equip de tècnics transversal: els arquitectes de la internet de les coses. «Aquest nou perfil emergent és un enginyer amb coneixements d’informàtica, telecomunicacions, electrònica i, en certa mesura, també de ciència de dades», apunta Vilajosana. «Serà una professió amb molta demanda en el mercat de treball en els anys vinents perquè requereix tenir coneixements en diferents disciplines i, alhora, una certa especialització en integració de sistemes per al desenvolupament i el manteniment de les connexions entre els dispositius i el núvol», afegeix.



Per a l’investigador de la UOC, l’arquitecte de la internet de les coses ha de conèixer les tecnologies de la comunicació més rellevants, les arquitectures de disseny d’aplicacions a escala d’internet i alhora ha de ser competent en mecanismes de seguretat. «És molt important poder entendre i contextualitzar els problemes. Normalment això s’aconsegueix només per mitjà d’equips interdisciplinaris en què es posen junts enginyers o especialistes en l’aplicació o el problema que es vol afrontar».





20.400 milions de dispositius connectats a internet el 2020



Avui dia hi ha al món 8.400 milions de dispositius connectats a internet i és previst que siguin 20.400 milions el 2020, segons la consultora Gartner. Entre aquests dispositius, hi ha neveres, assistents domèstics com l’Alexa o l’Echo, vehicles, rellotges intel·ligents, entre altres, i en sectors tan diversos com la indústria de l’entreteniment, l’automoció, la indústria productiva o el sector sanitari i tot.





La internet de les coses mèdiques (IoMT)



Un dels sectors en què es necessitarà més aquest nou perfil és el mèdic. Gairebé el 60% de les organitzacions sanitàries ja han implantat l’assistència mèdica IoT o la internet de les coses mèdiques (IoMT), fet que ha permès abaratir i alhora millorar l’experiència dels clients. Aquesta mena d’assistència permet, per exemple, que un metge pugui accedir a les dades d’un monitor cardíac i veure el progrés d’un pacient sense sortir de l’oficina, i que també es puguin revisar els nivells d’oxigen o els de sucre a la sang a qualsevol hora del dia.

Investigador del grup Wireless Networks Research Lab (WINE) de l’IN3-UOC.