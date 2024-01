Plataformas en línea, como Facebook, Google, Airbnb y Amazon, forman parte de la vida cotidiana de millones de consumidores. Además de facilitar a los usuarios el acceso a bienes y servicios, estas plataformas promueven la innovación y crecimiento en el mercado único digital. Sin embargo, también plantean riesgos significativos para la protección del consumidor y la competencia del mercado.

Una investigación liderada por la spin-off Open Evidence de la UOC, junto con la Universidad de Valencia, la London School of Economics, DevStat y Kantar, para la Comisión Europea, revela que una mayor transparencia tiene tres efectos clave en los consumidores: facilita la toma de decisiones, fomenta la confianza en estas plataformas y aumenta las probabilidades de selección de un producto.

El estudio Behavioural Study on the transparency of online platforms - 2018, basado en una revisión sistemática de 157 estudios científicos, una encuesta a 4.802 personas entre 18 y 65 años de Alemania, Polonia, España y Reino Unido y 10 entrevistas en profundidad por país, tiene como objetivo contribuir a la regulación de las plataformas en línea para fomentar la confianza entre los usuarios.

Para el investigador Francisco Lupiáñez, director de Open Evidence y profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, la transparencia interesa claramente a los consumidores pero también a las plataformas, porque promueve el crecimiento de su actividad en línea.

El estudio revela que hay tres factores clave para dinamizar el tránsito de los consumidores:

Información sobre los resultados de la búsqueda del producto. Crece un 115 % la probabilidad de adquirir un producto si se informa al consumidor de los criterios con los que se ha hecho la búsqueda, por ejemplo la popularidad.

Información sobre la identidad contractual. Aumenta casi un 50 % la probabilidad de compra del producto si se mencionan los derechos del consumidor en caso de que surjan problemas posteriores a la compra.

Información sobre las reseñas y calificaciones de usuarios. Aumenta un 200 % la probabilidad de elegir el producto si está bien posicionado y valorado en la web, y un 40 % si lo valoran positivamente los usuarios.

Aparte del efecto positivo en la elección del producto que tienen estos tres factores, la combinación de todos ellos maximiza aún más sus beneficios.

El consumidor corrobora la importancia de los tres factores: el 70 % afirma sentirse más confiado si se detallan los criterios de búsqueda del producto, el 68,9 % cree que es importante la información sobre la identidad contractual y el 84,9 % dice que lo ayudaron a decidir las valoraciones de los otros usuarios.