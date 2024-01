Plataformes en línia, com Facebook, Google, Airbnb i Amazon, formen part de la vida quotidiana de milions de consumidors. A més de facilitar als usuaris l’accés a béns i serveis, aquestes plataformes promouen la innovació i creixement en el mercat únic digital. No obstant això, també plantegen riscos significatius per a la protecció del consumidor i la competència del mercat.

Una recerca liderada per l’spin-off Open Evidence de la UOC, juntament amb la Universitat de València, la London School of Economics, DevStat i Kantar, per a la Comissió Europea, revela que més transparència té tres efectes clau en els consumidors: facilita la presa de decisions, fomenta la confiança en aquestes plataformes i augmenta les probabilitats de selecció d’un producte.

L’estudi Behavioural Study on the transparency of online platforms - 2018, basat en una revisió sistemàtica de 157 estudis científics, una enquesta a 4.802 persones entre 18 i 65 anys d’Alemanya, Polònia, Espanya i el Regne Unit i 10 entrevistes en profunditat per país, té com a objectiu contribuir a la regulació de les plataformes en línia per a fomentar la confiança entre els usuaris.

Per a l’investigador Francisco Lupiáñez, director d’Open Evidence i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, la transparència interessa clarament als consumidors però també a les plataformes, perquè promou el creixement de la seva activitat en línia.

L’estudi revela que hi ha tres factors clau per a dinamitzar el trànsit dels consumidors:

Informació sobre els resultats de la cerca del producte. Creix un 115% la probabilitat d’adquirir un producte si el consumidor és informat dels criteris amb què s’ha fet la cerca, com ara la popularitat.

Informació sobre la identitat contractual. Augmenta gairebé un 50% la probabilitat de compra del producte si s’esmenten els drets del consumidor en cas que sorgeixin problemes posteriors a la compra.

Informació sobre les ressenyes i qualificacions d’usuaris. Augmenta un 200% la probabilitat de triar el producte si està ben posicionat i valorat en el web, i un 40% si el valoren positivament els usuaris.

A part de l’efecte positiu en la tria del producte que tenen aquests factors, la combinació de tots tres en maximitza encara més els beneficis.

El consumidor corrobora la importància dels tres factors: el 70% afirma que se sent més confiat si es detallen els criteris de cerca del producte, el 68,9% creu que és important la informació sobre la identitat contractual i el 84,9% diu que el van ajudar a decidir les valoracions dels altres usuaris.