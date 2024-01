El profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC Josep Maria Duart Montoliu ha sido elegido vicepresidente de investigación de la Red Europea de Aprendizaje en Línea y a Distancia (EDEN), la mayor red europea de instituciones y profesionales dedicados al ámbito de la enseñanza a distancia, digital y abierta.

Duart, profesor investigador en tecnología educativa, organización educativa y calidad de la enseñanza, ejercerá la vicepresidencia de investigación y actividades académicas de EDEN por un periodo de tres años. Para Duart es un honor y una gran responsabilidad «poder participar en la definición de la agenda de investigación de una red que agrupa universidades y profesores de todo el mundo».

Josep Maria Duart es doctor en Pedagogía (1998) por la Universidad Ramon Llull (URL) y máster en Business Administration (MBA) (2002) por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). En el año 2002 participó en la creación de la Cátedra UNESCO de E-learning —actualmente Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social— de la UOC y fue su director hasta 2009. Es codirector y fundador de la International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), revista científica coeditada por la UOC y la Universidad de los Andes (Colombia).

Ha dirigido diferentes proyectos de investigación relacionados con el uso educativo de las TIC en la universidad y también participado en otros. Ha publicado varios libros, entre los que destacan La organización ética de la escuela y la transmisión de valores (1999), Aprender en la virtualidad (2000) y La Universidad en Red (2008). Asimismo, ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales de impacto (ORCID: 0000-0002-5123-0370).



Sobre EDEN

Fundada en 1991, la Red Europea de Aprendizaje en Línea y a Distancia (European Distance and E-Learning Network, EDEN) tiene como objetivo compartir el conocimiento y apoyar la colaboración entre los profesionales del ámbito de la enseñanza a distancia y digital. Con más de 200 instituciones y 1.200 miembros individuales, EDEN organiza conferencias de ámbito europeo de prestigio, aporta publicaciones de renombre y ofrece servicios de información útiles y efectivos. Además, EDEN proporciona el apoyo necesario para la edición de la revista científica European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL).

Este año la UOC acogerá en Barcelona el 10.º EDEN Research Workshop, que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en el CosmoCaixa con el título Towards Personalized Guidance and Support for Learning.