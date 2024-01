El professor Josep Maria Duart, escollit vicepresident de recerca d'EDEN

El professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Josep Maria Duart Montoliu ha estat escollit vicepresident de recerca de la Xarxa Europea d’Aprenentatge en Línia i a Distància (EDEN), la xarxa europea més gran d’institucions i professionals dedicats a l’àmbit de l’ensenyament a distància, digital i obert.

Duart, professor investigador en tecnologia educativa, organització educativa i qualitat de l’ensenyament, exercirà la vicepresidència de recerca i activitats acadèmiques d’EDEN per un període de tres anys. Per a Duart és un honor i una gran responsabilitat «poder participar en la definició de l’agenda de recerca d’una xarxa que agrupa universitats i professors de tot el món».

Josep Maria Duart és doctor en Pedagogia (1998) per la Universitat Ramon Llull (URL) i màster en Business Administration (MBA) (2002) per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). L’any 2002 va participar en la creació de la Càtedra UNESCO d’E-learning —actualment Càtedra UNESCO d’Educació i Tecnologia per al Canvi Social— de la UOC i en va ser director fins al 2009. És codirector i fundador de la International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), revista científica coeditada per la UOC i la Universitat dels Andes (Colòmbia).

Ha dirigit diferents projectes de recerca relacionats amb l’ús educatiu de les TIC a la universitat i també participat en d’altres. Ha publicat diversos llibres, entre els quals destaquen La organización ética de la escuela y la transmisión de valores (1999), Aprender en la virtualidad (2000) i La Universidad en Red (2008). També ha publicat nombrosos articles científics en revistes internacionals d’impacte (ORCID: 0000-0002-5123-0370).



Sobre EDEN

Fundada el 1991, la Xarxa Europea d’Aprenentatge en Línia i a Distància (European Distance and E-Learning Network, EDEN) té com a objectiu compartir el coneixement i donar suport a la col·laboració entre els professionals de l’àmbit de l’ensenyament a distància i digital. Amb més de 200 institucions i 1.200 membres individuals, EDEN organitza conferències d’àmbit europeu de prestigi, aporta publicacions de renom i ofereix serveis d’informació útils i efectius. A més, EDEN proporciona el suport necessari per a l’edició de la revista científica European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL).

Aquest any la UOC acollirà a Barcelona el 10è. EDEN Research Workshop, que tindrà lloc del 24 al 26 d’octubre al CosmoCaixa amb el títol Towards Personalized Guidance and Support for Learning.