El volumen Universities' strategies and approaches towards diversity, equity and inclusion - Examples from across Europe recoge las experiencias y las distintas aproximaciones de siete universidades europeas. La UOC ha sido seleccionada para compartir sus iniciativas de inclusión mediante el aprendizaje en línea.

Cómo gestionar la diversidad, la inclusión y la equidad en las aulas es uno de los actuales retos de las universidades europeas en un contexto en el que, según datos de la OCDE, uno de cada cinco jóvenes de los países miembros es migrante o lo son sus padres. La Asociación Europea de Universidades(EUA), consciente de la necesidad que tienen estas instituciones de compartir estrategias y buenas prácticas en este ámbito, ha publicado Universities' strategies and approaches towards diversity, equity and inclusion - Examples from across Europe, donde la UOC explica cómo el aprendizaje en línea puede contribuir al objetivo de desarrollo sostenible 4 de la Agenda 2030.

Gemma Xarles Jubany, directora del Área de Globalización y Cooperación, y Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación, firman el artículo "eLearning to Promote Quality Education for All at the UOC", en el que explican cómo ha contribuido el modelo de la UOC a garantizar, en Cataluña, el acceso a la educación superior de calidad a personas que, por diferentes motivos, quedaban excluidas del sistema de educación presencial, y cómo puede reproducirse este modelo en todo el mundo.

"En la actualidad, la UOC es la primera universidad catalana en número de estudiantes con diversidad funcional y la tercera en el ámbito de toda España, los cuales representan un 2,5 % del total de los estudiantes de la UOC", asegura Xarles; "este hecho nos aporta la evidencia de que el aprendizaje en línea puede ser una solución real para eliminar barreras no solo físicas, sino también comunicativas, sociales o de actitud".

En el artículo también se explican las iniciativas de la UOC en relación con la acogida de personas refugiadas, la formación de profesionales que están desplazados en zonas remotas del mundo o las movilidades virtuales, que ofrecen la experiencia de estudiar en una universidad internacional sin tener que viajar. Gracias a que estudiantes de distintos lugares del mundo comparten el Campus, interactúan y se enriquecen mutuamente, se fomentan competencias que permiten afrontar los retos globales y sociales de un mundo cada vez más cambiante.

Transferir la experiencia y el modelo de la UOC es una de las acciones que incluye la estrategia de la institución para los próximos años. "En la UOC estamos convencidos de que nuestra experiencia puede reproducirse en otros contextos", ha explicado Martínez Samper. "Por ello, nos hemos fijado como objetivo aumentar el acceso y la cobertura a la educación superior de calidad en todo el mundo y acompañar a otros países para que puedan desarrollar su propio modelo virtual".



¿Qué es la EUA?

Con más de 850 miembros de 47 países diferentes, la EUA es la organización de representación de las universidades más grande de Europa. Entre otros, tiene como objetivos influir en las políticas públicas europeas en relación con la educación superior, la investigación y la innovación, y servir de espacio para la cooperación entre las universidades miembros.