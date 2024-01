El volum Universities' strategies and approaches towards diversity, equity and inclusion - Examples from across Europe recull les experiències i les diferents aproximacions de set universitats europees. La UOC ha estat seleccionada per a compartir les seves iniciatives d'inclusió mitjançant l'aprenentatge en línia.

Com es pot gestionar la diversitat, la inclusió i l'equitat a les aules és un dels reptes actuals de les universitats europees en un context en què, segons dades de l'OCDE, un de cada cinc joves dels països membres és migrant o ho són els seus pares. L'Associació Europea d'Universitats (EUA), conscient de la necessitat que tenen aquestes institucions de compartir estratègies i bones pràctiques en aquest àmbit, ha publicat Universities' strategies and approaches towards diversity, equity and inclusion - Examples from across Europe, on la UOC explica com pot contribuir l'aprenentatge en línia a l'objectiu de desenvolupament sostenible 4 de l'Agenda 2030.

Gemma Xarles Jubany, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació, i Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació, signen l'article "eLearning to Promote Quality Education for All at the UOC", en el qual expliquen com ha contribuït el model de la UOC a garantir, a Catalunya, l'accés a l'ensenyament superior de qualitat a persones que, per motius diferents, quedaven excloses del sistema d'ensenyament presencial, i com es pot reproduir aquest model a tot el món.

"Actualment, la UOC és la primera universitat catalana en nombre d'estudiants amb diversitat funcional i la tercera en l'àmbit de tot l'Estat, els quals representen un 2,5% del total dels estudiants de la Universitat", assegura Xarles; "aquest fet ens aporta l'evidència que l'aprenentatge en línia pot ser una solució real per a eliminar barreres no solament físiques, sinó també comunicatives, socials o d'actitud".

A l'article també s'expliquen les iniciatives de la Universitat en relació amb l'acollida de persones refugiades, la formació de professionals que estan desplaçats en zones remotes del món o les mobilitats virtuals, que ofereixen l'experiència d'estudiar en una universitat internacional sense haver de viatjar. Gràcies al fet que estudiants de diferents llocs del món comparteixen el Campus, interactuen i s'enriqueixen mútuament, es fomenten competències que permeten afrontar els reptes globals i socials d'un món cada cop més canviant.

Transferir l'experiència i el model de la UOC és una de les accions que inclou l'estratègia de la Universitat per als pròxims anys. "A la UOC estem convençuts que la nostra experiència es pot reproduir en altres contextos", ha explicat Martínez Samper. "Per això, ens hem fixat com a objectiu augmentar l'accés i la cobertura a l'ensenyament superior de qualitat a tot el món i acompanyar altres països perquè puguin desenvolupar el seu propi model virtual".



Què és l'EUA?

Amb més de 850 membres de 47 països diferents, l'EUA és l'organització de representació de les universitats més gran d'Europa. Entre altres, té com a objectius influir sobre les polítiques públiques europees en relació amb l'ensenyament superior, la recerca i la innovació, i servir d'espai per a la cooperació entre les universitats membres.