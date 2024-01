¿La inteligencia artificial amenaza a los profesores?

¿De qué forma la inteligencia artificial afectará a la docencia? ¿Cómo se está transformando el rol del profesor en el aprendizaje en línea? ¿Cuáles son los aspectos imprescindibles para una personalización de la enseñanza en el aprendizaje en línea? Estas y otras cuestiones se debatirán en el congreso de investigación e innovación de la Red Europea de Aprendizaje en Línea y a Distancia (EDEN), la mayor red europea de instituciones y profesionales dedicados al ámbito de la educación en línea, a distancia y abierta. El evento, coorganizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona.



El congreso de este año, con el lema «Hacia una orientación personalizada y apoyo para el aprendizaje», y que será inaugurado por la presidenta de la EDEN, Airina Volunguveciene, el rector de la UOC, Josep A. Planell, y la directora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Teresa Guasch, se centra en los roles cruciales y cambiantes de los docentes en el apoyo al aprendizaje de los estudiantes en el mundo digital. Los expertos hablarán de cuáles son las condiciones adecuadas que favorecen la personalización del (auto)aprendizaje.





Las habilidades interpersonales, clave en el apoyo al aprendizaje



En el congreso se pronunciarán dos conferencias principales. Neil Selwyn, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad Monash (Australia), que ha sido editor de la revista Learning, Media and Technology (2010-2016), analizará las ventajas y los miedos del aprendizaje personalizado basado en la tecnología el viernes 26 de octubre a las 12 h. Su conferencia, titulada «Personalised Guidance and Support for Learning. What Could Possibly be the Problem?», tendrá lugar en el CosmoCaixa de Barcelona.



Este investigador apunta que el uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación pondrá bajo una presión creciente a los profesores, que tendrán que justificar cada vez más su existencia. De todos modos, el experto asegura que la enseñanza no será un dominio único de las máquinas: son necesarios un conocimiento detallado de la docencia y también unas habilidades interpersonales para comprender sus diversos matices. Los procesos más importantes de la enseñanza se dan en las interacciones entre los profesores y los alumnos.



Sanna Järvelä, catedrática y profesora en el campo del aprendizaje y la tecnología educativa y directora de la Unidad de Investigación en Tecnología Educativa y Aprendizaje de la Universidad de Oulu (Finlandia), será la ponente de la otra conferencia, que tendrá lugar el jueves 25 de octubre a las 9.15 h también en el CosmoCaixa de Barcelona y se titulará «Socially Shared Regulation in Learning – Progress for Learning Success in 21st century». La catedrática analizará cuáles son los procesos más adecuados para regular de forma estratégica el autoaprendizaje y el aprendizaje de otras personas.





Los retos del big data para una innovación educativa



Asimismo, el viernes 26 de octubre a las 9 h tendrá lugar la mesa redonda «From Data Use for Guidance to Guidance for Data Use – Developing Data Literacy to Empower Learners», en la que los expertos y expertas de enseñanza superior y enseñanza en línea Diane Butler (The Open University del Reino Unido), David Bañeres Besora (UOC) y Rob Koper (Universidad Abierta de los Países Bajos) debatirán temas críticos y posibles escenarios de práctica y soluciones que se pueden dar en el tratamiento de los macrodatos para la mejora del aprendizaje.





Una treintena de doctorandos expondrán sus investigaciones en curso en un panel de expertos



Como novedad organizativa, y un hecho poco frecuente en congresos de este tipo, treinta estudiantes de doctorado, mayoritariamente de Europa, tendrán la oportunidad de presentar sus investigaciones en curso en un panel de expertos internacionales en el simposio que tendrá lugar el miércoles 24 de octubre de 9.30 a 16 h en la sede de la UOC (Barcelona). De este modo, los doctorandos podrán recibir reflexiones y análisis de los expertos para orientar las investigaciones que actualmente desarrollan.