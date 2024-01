La intel·ligència artificial amenaça els professors?

De quina manera la intel·ligència artificial afectarà la docència? Com es va transformant el rol del professor en l’aprenentatge en línia? Quins són els aspectes imprescindibles per a una personalització de l’ensenyament en l’aprenentatge en línia? Aquestes qüestions i d’altres es debatran en el congrés de recerca i innovació de la Xarxa Europea d’Aprenentatge en Línia i a Distància (EDEN), la xarxa europea més gran que hi ha d’institucions i professionals dedicats a l’àmbit de l’educació en línia, a distància i oberta. L’esdeveniment, coorganitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 d’octubre a Barcelona.



El congrés d’enguany, amb el lema «Cap a una orientació personalitzada i suport per a l’aprenentatge», i que serà inaugurat per la presidenta de l’EDEN, Airina Volunguveciene, el rector de la UOC, Josep A. Planell, i la directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, Teresa Guasch, se centra en els rols crucials i canviants dels docents en el suport a l’aprenentatge dels estudiants en el món digital. Els experts parlaran de quines són les condicions adequades que afavoreixen la personalització de l’(auto)aprenentatge.





Les habilitats interpersonals, clau en el suport a l’aprenentatge



En el congrés hi haurà dues conferències principals. Neil Selwyn, catedràtic de la Facultat d’Educació de la Universitat Monash (Austràlia), que ha estat editor de la revista Learning, Media and Technology (2010-2016), analitzarà els avantatges i les pors de l’aprenentatge personalitzat basat en la tecnologia el divendres 26 d’octubre a les 12 h. La seva conferència, titulada «Personalised Guidance and Support for Learning. What Could Possibly be the Problem?», tindrà lloc al CosmoCaixa de Barcelona.



Aquest investigador apunta que l’ús de la intel·ligència artificial (IA) en l’educació posarà sota unapressió creixent els professors, que cada cop hauran de justificar més la seva existència. De totes maneres, l’expert assegura que l’ensenyament no serà un domini únic de les màquines: són necessaris un coneixement detallat de la docència i també unes habilitats interpersonals per a comprendre’n diversos matisos. Els processos més importants de l’ensenyament tenen lloc en les interaccions entre els professors i els alumnes.



Sanna Järvelä, catedràtica i professora en el camp de l’aprenentatge i la tecnologia educativa i cap de la Unitat de Recerca en Tecnologia Educativa i Aprenentatge de la Universitat d’Oulu (Finlàndia), serà la ponent de l’altra conferència, que tindrà lloc el dijous 25 d’octubre a les 9.15 h també al CosmoCaixa de Barcelona i es titularà «Socially Shared Regulation in Learning – Progress for Learning Success in 21st century». La catedràtica analitzarà quins són els processos més adequats per a regular de manera estratègica l’autoaprenentatge i l’aprenentatge d’altres persones.





Els reptes del big data per a una innovació educativa



D’altra banda, el divendres 26 d’octubre a les 9 h tindrà lloc la taula rodona «From Data Use for Guidance to Guidance for Data Use – Developing Data Literacy to Empower Learners», en la qual els experts d’ensenyament superior i ensenyament en línia Diane Butler (The Open University del Regne Unit), David Bañeres Besora (UOC) i Rob Koper (Universitat Oberta dels Països Baixos) debatran temes crítics i escenaris de pràctica i solucions possibles que hi poden haver en el tractament de les dades massives per a la millora de l’aprenentatge.





Una trentena de doctorands exposaran les recerques que duen a terme en un panel d’experts



Com a novetat organitzativa, i un fet poc freqüent en congressos d’aquesta mena, trenta estudiants de doctorat, majoritàriament d’Europa, tindran l’oportunitat de presentar les recerques que actualment duen a terme en un panel d’experts internacionals en el simposi que tindrà lloc el dimecres 24 d’octubre de 9.30 a 16 h a la seu de la UOC (Barcelona). D’aquesta manera, els doctorands podran rebre reflexions i anàlisis dels experts per a orientar les recerques que actualment porten a terme.