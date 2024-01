Instagram amenazará el liderazgo de Facebook

Para Lalueza las noticias falsas seguirán afectando a las esferas política, social y cultural, entre otras. «El impacto en la política, sin embargo, es y será seguramente el próximo año el más visible porque es el que puede pasar factura a los ciudadanos a la hora de votar, e incluso obtener resultados en contra de los propios intereses». La única forma efectiva de combatir la desinformación es probablemente atacando, no el núcleo de donde salen estas noticias falsas sino lo que permite darles la máxima expansión.

«Hoy en día la viralización orgánica prácticamente no existe o es muy residual», apunta el profesor. Por lo tanto, donde hay que poner el foco es en herramientas como los bots o en las cuentas falsas que pueden dar una proyección y una dimensión que de manera natural estas 'fake news' no tendrían. «Aquí está la clave para combatir este fenómeno y no en el hecho de cuestionar el rigor o la exactitud de informaciones concretas», añade.

La libertad de expresión es un elemento inherente a la creación y al funcionamiento de internet; pero, desde el nacimiento de la red, está bajo los efectos del fenómeno de péndulo. «Cuando empezó internet todo era lícito, se podía hacer lo que cada uno consideraba oportuno y con una impunidad absoluta cuando se transgredían algunos límites», explica el experto.

En la actualidad, según Lalueza, la libertad de expresión por desgracia está en el extremo contrario y «a menudo se hila muy fino». La dirección que se está adoptando la pone en riesgo. De todos modos, este profesor cree que al final, según la ley del péndulo, esta situación acabará equilibrándose en un escenario en el que la libertad de expresión estará absolutamente garantizada y consolidada. «Hay que tener siempre en cuenta, sin embargo, que lo que no se puede hacer en el mundo físico tampoco se puede hacer en una red social o cualquier entorno de internet», concluye Lalueza.