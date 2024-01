Instagram amenaçarà el lideratge de Facebook

Després d’un any marcat per les notícies falses (fake news) i el seu impacte en la política, una carrera desigual de les principals xarxes socials i una llibertat d’expressió a internet en dubte, el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Ferran Lalueza fa un pronòstic de l’evolució de tots aquests aspectes amb vista al 2019. Quines seran les principals tendències en les xarxes? Hi haurà alguna plataforma emergent que passarà a ocupar el top 5? Les informacions falses continuaran impactant? Com es podran combatre? S’extremaran els límits de la llibertat d’expressió a la xarxa? Aquestes qüestions són les que Lalueza posa al centre de la seva anàlisi.

Aquest expert en comunicació ja va pronosticar a principi del 2018 que Facebook a mitjà termini perdria el lideratge. I ha estat així: aquesta xarxa s’ha vist esquitxada per diversos escàndols que li han fet perdre reputació i credibilitat. «La confiança d’aquesta xarxa cada cop està més qüestionada», apunta aquest expert. El seu lideratge està en risc i, encara que no perilli per a l’any vinent, és molt possible que sigui substituït de la primera posició en tres o quatre anys.

«Instagram, durant el 2019, s’acostarà segurament a les xifres de Facebook, aprofitant que formen part del mateix grup», explica Lalueza. És una plataforma que es pot beneficiar de la «musculatura financera» del gegant i que se sap adaptar amb més facilitat a les necessitats i demandes dels seus usuaris. «Molt aviat serà una amenaça dins del mateix grup de Facebook i es pot parlar fins i tot de canibalització», comenta aquest professor.

Twitter, en canvi, és el «tercer en discòrdia». «Tot i que s’han fet algunes adaptacions i innovacions molt significatives, l’ombra de Facebook encara és molt allargada i, per tant, li costa trobar el model de negoci i de viabilitat econòmica», remarca. I, com a xarxa emergent, amb un potencial molt fort per a acabar essent una de les top 5, Lalueza destaca la plataforma TikTok.