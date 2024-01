El teletrabajo cuestiona el modelo patriarcal de organización empresarial

En España, uno de cada catorce empleados teletrabaja

Según el estudio Monitor Adecco de oportunidades y satisfacción en el empleo, uno de cada catorce empleados trabaja desde casa en España. Mientras que en 2005 se contabilizaron 808.000 personas que trabajaban desde su casa al menos de forma ocasional, la cifra actual es de 1,43 millones, el equivalente al 7,4 % del total de ocupados en España, cinco décimas más que un año atrás. Madrid es la comunidad con un mayor número de teletrabajadores, un 9,7 %, un punto y medio más que un año atrás. La siguen Andalucía (8,4 %) y la Comunidad Valenciana (8,1 %).

Sobre las diferencias de género, el estudio desarrollado por Eurofound en 2017 (Working Anytime, Anywhere: The Effects on the World of Work) concluye que a escala europea, en general, las mujeres tienden a hacer más teletrabajo desde casa que los hombres, mientras que los hombres hacen más trabajo móvil basado en las TIC. El informe apunta que, entre otras razones, esto puede explicarse por el hecho de que las mujeres utilizan el teletrabajo como una estrategia para la conciliación de la vida laboral y familiar.