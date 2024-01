Les TIC faciliten un model laboral paritari

Però treballar des de casa pot ser tot un risc que porti les dones a fer un pas enrere en la seva conquesta d’igualtat. «Correm el risc que les TIC es converteixin en un mecanisme més de reproducció de la diferenciació tradicional entre els rols de gènere i, per tant, d’aprofundiment en la divisòria que separa homes i dones en la qüestió de la conciliació», alerta Gálvez.

Eva Rimbau, professora de recursos humans de la UOC, confirma la possibilitat que l’ús de pràctiques de treball flexibles perjudiqui el progrés professional. «Això passa, sobretot, quan els supervisors atribueixen l’ús del treball flexible a l’interès de l’empleat o de l’empleada per acomodar la seva vida personal i professional. En canvi, si el supervisor pensa que l’empleat fa servir el treball flexible per a millorar la seva productivitat, llavors no hi ha efectes negatius sobre la carrera professional», afegeix l’experta. «És probable que, ateses les creences que prevalen en la nostra societat, els supervisors tendeixin a pensar que les dones fan servir el teletreball per a conciliar i que els homes el fan servir per a ser més productius, la qual cosa generaria menys recomanacions dels supervisors perquè s’augmenti el salari i es millori la posició professional de les teletreballadores.»

Per a evitar aquest possible escenari, Ana Gálvez insisteix en la importància de continuar treballant entre tots en un model laboral paritari. «Les TIC en general, i el teletreball en particular, obliguen a fer nous aprenentatges i ofereixen l’oportunitat d’un nou model d’organització laboral. Perquè es produeixin aquests canvis profunds en els àmbits social i laboral cal que persones, col·lectius, Administracions i poders públics i econòmics col·laborin.»

«El problema de la conciliació no és una qüestió marginal o particular de les dones, sinó un problema complex que afecta tot el conjunt social i l’organització de la nostra vida quotidiana», explica Gálvez. La resposta a aquest conjunt de problemes no implica només dimensions tecnocràtiques i d’ajustament legal, sinó que es relaciona directament amb el model de societat i el model d’Estat de benestar que es vulgui construir.

L’estudi també revela que una correcta integració laboral del teletreball aconsegueix un equilibri més bo entre la vida familiar, laboral i personal i, en conseqüència, un increment de la qualitat de vida del treballador i una productivitat laboral més gran. «Perquè el teletreball funcioni i es pugui implantar eficientment en les organitzacions, cal una cultura organitzacional que avaluï els seus treballadors i treballadores per objectius i que hi dipositi la màxima confiança.»