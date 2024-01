Quince años de Facebook: empresa de futuro, red social decadente

Los jóvenes, los primeros en marcharse

Según un estudio publicado a mediados del año pasado sobre el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes estadounidenses, solo la mitad usan Facebook, que ha quedado desbancada por YouTube, Instagram y Snapchat. «El valor central que estas redes sociales otorgan a la imagen, además de la experimentación que hacen con las nuevas narrativas, como las stories o historias efímeras, parecen acomodarse mejor a las necesidades y preferencias de los jóvenes», indica Martínez Martínez. Quizás por eso Facebook, la red social, ha acabado introduciendo las historias.

Esta tendencia de los jóvenes «es preocupante por dos motivos: primero, porque los adolescentes son los usuarios que tendrían que nutrir el crecimiento de Facebook de forma natural, y segundo, porque son el perfil que marca tendencia y que puede arrastrar a usuarios adultos a emplear una u otra red social», argumenta Lalueza. El profesor de comunicación y medios sociales de la UOC pronosticaba en 2018 que a Facebook le quedaban tres o cuatro años de vida. Tras los acontecimientos de los últimos meses, reafirma este pronóstico.

Integrar Messenger, Instagram y WhatsApp, nueva estrategia

En los últimos días se ha hecho público, por una información de The New York Times, que Facebook (la compañía) prepara una estrategia para integrar la infraestructura técnica de Instagram, WhatsApp y el chat Messenger de Facebook (la red social). Sin embargo, para Lalueza, «es una fuga hacia adelante y está generando mucha polémica, porque, por ejemplo, podría violar la legislación antimonopolio».

Además, dice el experto, «esta integración puede provocar que Instagram y WhatsApp, que hasta ahora han salido bastante indemnes de los escándalos, se vean finalmente salpicadas por la mala reputación de Facebook. Probablemente, las dimisiones del año pasado de algunos de los impulsores fundacionales de WhatsApp e Instagram fueron originadas como reacción a esta voluntad integradora que puede contribuir a desdibujar la personalidad diferenciada de cada plataforma».

Que la reputación de Facebook y su fundador han caído en picado parece indiscutible. Incluso medios de gran prestigio, como The New York Times o The Guardian, se han posicionado en su contra en los últimos tiempos. Ambos expertos coinciden en que su posición hegemónica pone a la empresa en el punto de mira de las críticas, pero también prevén que, como compañía, Facebook tiene mucho camino por delante.