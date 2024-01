Quinze anys de Facebook: empresa de futur, xarxa decadent

Els joves, els primers a marxar-ne

Segons un estudi publicat a mitjan any passat sobre l’ús de les xarxes socials per part dels adolescents nord-americans, tan sols la meitat usen Facebook, que ha quedat desbancada per YouTube, Instagram i Snapchat. «El valor central que aquestes xarxes socials atorguen a la imatge, a més de l’experimentació que fan amb les noves narratives, com les stories o històries efímeres, semblen acomodar-se més a les necessitats i preferències dels joves», indica Martínez Martínez. Potser per això Facebook, la xarxa social, ha acabat introduint les històries.

Aquesta tendència dels joves «és preocupant per dos motius: primer, perquè els adolescents són els usuaris que haurien de nodrir el creixement de Facebook de manera natural, i segon, perquè són el perfil que marca tendència i que pot arrossegar usuaris adults a emprar una xarxa social o altra», argumenta Lalueza. El professor de comunicació i mitjans socials de la UOC pronosticava el 2018 que a Facebook li quedaven tres o quatre anys de vida. Després dels esdeveniments dels últims mesos, reafirma aquest pronòstic.

Integrar Messenger, Instagram i WhatsApp, nova estratègia

En els darrers dies s’ha fet públic, per una informació de The New York Times, que Facebook (la companyia) prepara una estratègia per a integrar la infraestructura tècnica d’Instagram, WhatsApp i el xat Messenger de Facebook (la xarxa social). Però, per a Lalueza, «és una fugida cap endavant i està generant molta polèmica, perquè, per exemple, podria violar la legislació antimonopoli».

A més, diu l’expert, «aquesta integració pot provocar que Instagram i WhatsApp, que fins ara han sortit prou indemnes dels escàndols, es vegin finalment esquitxades per la mala reputació de Facebook. Probablement, les dimissions de l’any passat d’alguns dels impulsors fundacionals de WhatsApp i Instagram van ser originades com a reacció a aquesta voluntat integradora que pot contribuir a desdibuixar la personalitat diferenciada de cada plataforma».

Que la reputació de Facebook i el seu fundador han caigut en picat sembla indiscutible. Fins i tot mitjans de gran prestigi, com The New York Times o The Guardian, s’hi han posicionat en contra en els últims temps. Els dos experts coincideixen que la seva posició hegemònica posa l’empresa en el punt de mira de les crítiques, però també preveuen que, com a companyia, Facebook té molt camí per endavant.