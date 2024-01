Valencia recupera el talento publicitario perdido en los años de la crisis

Riesgo, confianza y digitalización

Este crecimiento no solo es cuantitativo, también es cualitativo: «Actualmente se crean campañas diferentes, menos tradicionales y más arriesgadas», explica Eduard Farrán. «Los clientes confían más y están dispuestos a asumir nuevos retos, nuevos planteamientos», añade Falcó. «En la Comunidad Valenciana hay mucha industria y empresa familiar. A medida que el tejido empresarial empieza a reactivarse, lo hace también el mercado publicitario. Y así como la industria está en plena transformación digital, nosotros también» comenta este publicista. Para Falcó, «hoy en día la integración off y on es completa, por parte tanto del anunciante como de la empresa que diseña el trabajo publicitario», y esto permite la concepción de campañas diferentes y rompedoras.

Trabajos como el de la Operación #PaellaEmoji de La Fallera o el de la muñeca para niñas y niños Baby Susú, las campañas de Orgullo para el Ayuntamiento de Valencia y la de explotación sexual del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad han puesto a Valencia en el punto de mira de la innovación publicitaria, opina Eduard Farrán.