València recupera el talent publicitari perdut en els anys de la crisi

Risc, confiança i digitalització

Aquest creixement no solament és quantitatiu, també és qualitatiu: «Actualment es creen campanyes diferents, menys tradicionals i més arriscades», explica Eduard Farrán. «Els clients confien més i estan disposats a assumir nous reptes, nous plantejaments», afegeix Falcó. «A la Comunitat Valenciana hi ha molta indústria i empresa familiar. A mesura que el teixit empresarial es comença a reactivar, també ho fa el mercat publicitari. I nosaltres, igual que la indústria, també estem en plena transformació digital», comenta aquest publicista. Per a Falcó, «avui dia la integració off i on és completa, tant per part de l’anunciant com de l’empresa que dissenya el treball publicitari», i això permet la concepció de campanyes diferents i agosarades.

Treballs com el de l’Operació #PaellaEmoji de La Fallera o el de la nina per a nenes i nens Baby Susú, les campanyes d’Orgull per a l’Ajuntament de València i la d’explotació sexual del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat han posat València en el punt de mira de la innovació publicitària, opina Eduard Farrán .