¿Cómo evitar el chantaje de las contraseñas en internet?

Poner las cosas difíciles al ladrón

Serra apuesta por tener «un buen sistema de contraseñas», y eso significa adoptar una serie de medidas que entorpezcan el trabajo del hacker. Por ejemplo, aparte de no usar la misma combinación para todos los sitios web, aconseja usar contraseñas con un mínimo de ocho caracteres, que contengan algún tipo de símbolo diferente aparte de las tradicionales letras minúsculas y mayúsculas, números o signos de puntuación. Además, para los sitios web que gestionan datos sensibles, se aconseja que la longitud mínima sea de doce caracteres. Lo apuntaba un extenso decálogo sobre seguridad destinado a usuarios digitales publicado por los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC en 2014, que también aconsejaba no usar palabras del diccionario ni relacionadas con los datos personales como el nombre, la fecha de nacimiento o el domicilio, y no guardar la contraseña en la memoria del navegador.

También es partidario de cambiar a menudo todas las contraseñas que tengamos, cada medio año aproximadamente, y de utilizar un gestor de contraseñas para evitar tenerlas apuntadas en un papel o en el bloc de notas del ordenador, o tener que recordarlas. En este caso, la única que habrá que retener es la que usamos para entrar en el gestor, que la podemos tener en el móvil o en el ordenador.

Serra también recomienda activar un segundo factor de autenticación siempre que sea posible. Esto permite, por ejemplo, que si entras en el correo desde una ciudad, una IP o un ordenador que no son los habituales, recibirás un mensaje en el móvil con un código que deberás introducir para poder acceder a tu correo electrónico. Así, aunque nos roben la contraseña, no podrán entrar en el servicio, ya que el ladrón no dispondrá de este segundo código, que solo recibirá el usuario en su móvil.

Además, también es partidario de usar un correo para trabajo o para las amistades y crear uno nuevo para acceder a foros, a juegos en línea y, en definitiva, para navegar por internet.