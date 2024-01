Com evitar el xantatge de les contrasenyes a internet?

Posar-ho difícil al lladre

Serra aposta per tenir «un bon sistema de contrasenyes», i això vol dir adoptar un seguit de mesures que entorpeixin la feina del furoner. Per exemple, a banda de no usar la mateixa combinació per a tots els llocs web, aconsella usar contrasenyes amb un mínim de vuit caràcters, que continguin algun tipus de símbol diferent a part de les tradicionals lletres minúscules i majúscules, números o signes de puntuació. A més, per a aquells llocs web que gestionen dades sensibles, s’aconsella que la longitud mínima sigui de dotze caràcters. Ho apuntava un extens decàleg sobre seguretat destinat a usuaris digitals publicat pels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC el 2014, que també aconsellava no usar paraules del diccionari ni relacionades amb les dades personals com ara el nom, la data de naixement o el domicili, i no desar la contrasenya a la memòria del navegador.

Serra també és partidari de canviar amb freqüència totes les contrasenyes, cada mig any aproximadament, i d’utilitzar un gestor de contrasenyes per a evitar tenir-les apuntades en un paper o al bloc de notes de l’ordinador, o haver-les de recordar. En aquest cas, l’única que caldrà retenir és la que usem per a entrar al gestor, que podem tenir al mòbil o a l’ordinador.

Serra també recomana activar un segon factor d’autenticació sempre que sigui possible. Això permet, per exemple, que si entres al correu des d’una ciutat, una IP o un ordinador que no són els habituals, rebràs un missatge al mòbil amb un codi que hauràs d’introduir per a poder accedir al teu correu electrònic. Així, tot i que ens robin la contrasenya, no podran entrar al servei, ja que el lladre no disposarà d’aquest segon codi, que només rebrà l’usuari al seu mòbil.

A més, també és partidari d’usar un correu per a la feina o per a les amistats i de crear-ne un de nou per a accedir a fòrums, jocs en línia i, en definitiva, per a navegar per internet.