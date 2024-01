Doctor en Ciencias de la Comunicación, profesor universitario, periodista y director y presentador del programa «L'altra ràdio» (Ràdio 4), Cinto Niqui Espinosa acaba de recibir el Premio Nacional de Comunicación 2019 que concede la Generalitat de Cataluña.

¿Cuál es la clave del éxito de «L'altra ràdio», el magacín con más años de emisión de la radiodifusión catalana?

Destacaría dos. Por un lado, está la constancia del equipo, con algunas personas que llevan más de veinte años colaborando en el programa. Por otro lado, tenemos la fidelidad de nuestra audiencia, con unos oyentes que escuchan el espacio cada semana y que valoran nuestra labor divulgativa. Seguramente estas son las dos claves que explican cómo hemos conseguido estar cuarenta años en antena.

Finalmente un programa divulgativo sobre tecnología recibe el Premio Nacional de Comunicación. ¿Qué es lo que ha valorado el jurado?

Estamos muy contentos de que, por primera vez, este premio lo reciba un magacín de tecnología y, también, de que esta sea la primera vez que un espacio de Ràdio 4 recibe un Premio Nacional de Comunicación. El jurado ha valorado que tratamos de divulgar la tecnología de una manera sencilla y que nos fijamos mucho en cómo esta sirve actualmente como herramienta de transformación social. También han querido destacar que somos el magacín más antiguo de toda la historia de la radio catalana. Personalmente, creo que este reconocimiento responde al rigor de nuestros colaboradores y, también, a nuestra voluntad de divulgar conocimiento, no de potenciar el consumo masivo de aparatos y servicios tecnológicos. Queremos que la gente sepa qué puede encontrar en el mercado y que, con criterio, pueda decidir qué necesita y qué no.

¿Qué avances de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) destacarías por su impacto social durante todos estos años que lleváis en antena?

Ha habido muchísimos. La llegada de los ordenadores domésticos fue un primer paso y, sin duda, el acceso a internet ha sido el gran cambio. Con respecto a este último, yo destacaría como un gran momento cuando conseguimos el acceso sin cable a la red. Su integración en la telefonía móvil ha sido clave, pero, a la vez, ha provocado muchas incertidumbres a la sociedad como el miedo al control de nuestros datos o la dependencia de los dispositivos. Hay muchos pros, pero también muchos contras. Personalmente, me parece muy interesante cómo las TIC han entrado en el mundo de la educación: cómo los maestros ahora las pueden utilizar como una herramienta más de acceso al conocimiento.

Una noticia relacionada con la tecnología que te gustaría dar en el futuro...

Por muchos avances que hayamos hecho, desgraciadamente la tecnología no ha llegado nunca a poder evitar las guerras o a hacer mejores a las personas. Por lo tanto, la noticia que me gustaría dar es que, gracias a la tecnología, los seres humanos viven en una sociedad mucho más justa y paritaria. Esa sí que sería una gran noticia para la humanidad.

Y un personaje que te gustaría entrevistar...

Me encantaría entrevistar a una mujer ganadora de un premio Nobel por su actividad relacionada con el mundo tecnológico. Por ejemplo, una mujer ingeniera que llegara a conseguir este reconocimiento. Si además fuera catalana, aún sería una satisfacción mayor.

Como profesor colaborador, ¿qué es lo que valoras más de esta parte de tu trabajo?

Me parece fascinante la relación tan cercana que se establece en el Campus Virtual con el estudiante. Aunque en un primer momento se pueda pensar que será fría, la verdad es todo lo contrario. Se establece una comunicación entre el estudiante y el profesor muy fluida y cercana. Lo encuentro sumamente motivador y valioso.

¿Hay algún recurso de aprendizaje virtual que te parezca especialmente interesante?

Utilizo las herramientas habituales del aula virtual y encuentro muy interesantes los recursos de vídeo y audio. Me parecen muy útiles estos espacios donde los estudiantes pueden dejar sus vídeos y hacer sus comentarios. Me gustaría que se continuara potenciando esta vía.

¿Algún consejo para los estudiantes de comunicación?

El primer consejo sería no desanimarse. El sector sigue generando trabajos, pero muchas veces al estudiante le cuesta encontrar estas oportunidades. Por ello, no debemos tirar la toalla. Hay que seguir buscando el momento preciso y no perder nunca las ganas ni la ilusión.

¿Cómo ves las salidas laborales en este sector?

Ahora mismo algunas salidas clásicas tienen menos demanda. Es cierto que ha bajado la demanda de algunos trabajos, por ejemplo los de operador de cámara, ya que ahora el periodista suele ir solo y se lo hace todo él mismo. Pero con las tecnologías digitales se han generado muchos trabajos nuevos. Precisamente gracias a la tecnología cualquier profesional puede optar por montarse un pequeño estudio en casa para difundir sus propios contenidos con una inversión reducida y, gracias a la publicidad, puede llegar a ser viable su proyecto comunicativo. Es una opción para los que no quieren esperar a que alguien les dé trabajo y prefieren crearlo ellos mismos.