Doctor en Ciències de la Comunicació, professor universitari, periodista i director i presentador del programa «L'altra ràdio» (Ràdio 4), Cinto Niqui Espinosa acaba de rebre el Premi Nacional de Comunicació 2019.

Quina és la clau de l'èxit de «L'altra ràdio», el magazín amb més anys d'emissió de la radiodifusió catalana?

En destacaria dues. D'una banda, hi ha la constància de l'equip, amb algunes persones que fa més de vint anys que col·laboren en el programa. D'altra banda, tenim la fidelitat de la nostra audiència, amb uns oients que escolten l'espai cada setmana i que valoren la feina divulgativa que fem. Segurament aquestes són les dues claus que expliquen com hem aconseguit estar quaranta anys en antena.

Finalment un programa divulgatiu sobre tecnologia rep el Premi Nacional de Comunicació. Què és el que ha valorat el jurat?

Estem molt contents que, per primera vegada, aquest premi vagi a parar a un magazín de tecnologia i, també, que aquest sigui el primer cop que un espai de Ràdio 4 rep un Premi Nacional de Comunicació. El jurat ha valorat que tractem de divulgar la tecnologia d'una manera planera i que ens fixem molt com aquesta serveix actualment com una eina de transformació social. També han volgut destacar que som el magazín més antic de tota la història de la ràdio catalana. Personalment, crec que aquest reconeixement respon al rigor dels nostres col·laboradors i, també, a la nostra voluntat de divulgar coneixement, no pas de potenciar el consum massiu d'aparells i serveis tecnològics. Volem que la gent sàpiga què pot trobar en el mercat i que, amb criteri, pugui decidir què necessita i què no.

Quins avenços de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) destacaries pel seu impacte social durant tots aquests anys que fa que esteu en antena?

N'hi ha hagut moltíssims. L'arribada dels ordinadors domèstics va ser un primer pas i, sens dubte, l'accés a internet ha estat el gran canvi. Pel que fa a aquest últim, jo destacaria com un gran moment quan vam aconseguir l'accés sense cable a la xarxa. La seva integració a la telefonia mòbil ha estat clau, però, a la vegada, ha provocat moltes incerteses a la societat com ara la por al control de les nostres dades o la dependència dels dispositius. Hi ha molts pros, però també molts contres. Personalment, trobo molt interessant com les TIC han entrat en el món de l'ensenyament: com els mestres ara les poden utilitzar com una eina més d'accés al coneixement.

Una notícia relacionada amb la tecnologia que t'agradaria explicar en el futur...

Per molts avenços que hàgim fet, malauradament la tecnologia no ha arribat mai a poder evitar les guerres o a fer millors les persones. Per tant, la notícia que m'agradaria donar és que, gràcies a la tecnologia, els éssers humans viuen en una societat molt més justa i paritària. Això sí que seria una gran notícia per a la humanitat.

I un personatge que t'agradaria entrevistar...

M'encantaria entrevistar una dona guanyadora d'un premi Nobel per la seva activitat relacionada amb el món tecnològic. Per exemple, una dona enginyera que arribés a aconseguir aquest reconeixement. Si a més fos catalana, encara seria una satisfacció més gran.

Com a professor col·laborador, que és el que valores més d'aquesta part de la teva feina?

Trobo fascinant la relació tan propera que s'estableix en el Campus Virtual amb l'estudiant. Encara que en un primer moment es pugui pensar que serà freda, la veritat és tot el contrari. S'estableix una comunicació entre l'estudiant i el professor molt fluida i propera. Ho trobo summament motivador i valuós.

Hi ha cap recurs d'aprenentatge virtual que et sembli especialment interessant?

Utilitzo les eines habituals de l'aula virtual i trobo molt interessants els recursos de vídeo i àudio. Em semblen molt útils aquests espais on els estudiants poden deixar els seus vídeos i fer els seus comentaris. M'agradaria que es continués potenciant aquesta via.

Algun consell per als estudiants de comunicació?

El primer consell seria no desanimar-se. El sector continua generant feines, però moltes vegades a l'estudiant li costa trobar aquestes oportunitats. Per això, no hem de llançar mai la tovallola. S'ha de continuar buscant el moment precís i no perdre mai les ganes ni la il·lusió.

Com veus les sortides laborals en aquest sector?

Ara mateix algunes sortides clàssiques tenen menys demanda. És cert que d'algunes feines, n'ha baixat la demanda, per exemple les d'operador de càmera, ja que ara el periodista acostuma a anar sol i s'ho fa tot ell mateix. Però amb les tecnologies digitals també s'han generat moltes feines noves. Precisament gràcies a la tecnologia qualsevol professional pot optar per muntar-se un petit estudi a casa per a difondre els seus propis continguts amb una inversió reduïda i, gràcies a la publicitat, pot arribar a ser viable el seu projecte comunicatiu. És una opció per als que no volen esperar que algú els doni feina i prefereixen crear-la ells mateixos.