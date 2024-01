El 40 % de la industria española utiliza robots

La robótica, una aliada para las empresas que innoven

Torrent asegura que los avances tecnológicos y la introducción de mejoras que facilitan el desarrollo deben ser, sin duda, aliados de las empresas. «La robótica tendrá un efecto positivo asegurado en las empresas que tengan desarrollada toda la parte relacionada con la investigación y la innovación, así como en aquellas que hayan incorporado las novedades de la primera ola tecnológica», explica Torrent en el estudio «Conocimiento, robótica y productividad en la PYME industrial catalana: evidencia empírica multidimensional».

En ese sentido, el profesor apunta que las empresas que utilizan robots «facturan más, exportan más, son más eficientes y, por lo tanto, mejoran la productividad». Sin embargo, ante este panorama aumenta la preocupación por el futuro de los puestos de trabajo. Torrent explica que «la tecnología no destruye el trabajo, sino que sesga habilidades y destrezas, y desplaza tareas, trabajos, empleos y personas». No obstante, el profesor reconoce que «a medida que crece la utilización de la robótica, el número de trabajadores disminuye más rápidamente que el número de empresas que no la utilizan».

Un informe de la Universidad de Oxford apunta que el 36 % de los puestos de trabajo españoles están en riesgo de digitalización. «Estamos observando que la robótica y la inteligencia artificial desplazan los trabajos de tramos y cualificaciones medios, mientras que las personas que realizan trabajos de la franja baja o alta no tendrán tantos problemas para coexistir con ella», razona Torrent. Sin embargo, el profesor explica que «este tipo de tecnologías acaban dando lugar a nuevos perfiles profesionales, aumentan los salarios de la gente y crean nuevos puestos de trabajo, que suelen compensar, en general, los que se pierden con la gente que queda desplazada».