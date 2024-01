Els robots, els algorismes d’intel·ligència artificial, la informàtica en núvol, la internet de les coses, les dades massives i les plataformes d’economia compartida són alguns exemples de les noves tecnologies que ja formen part de la nostra vida quotidiana. Totes aquestes tecnologies han transformat profundament l’activitat econòmica de les empreses i el treball, amb l’aparició de noves companyies i noves professions, amb millores en l’eficiència o amb l’impuls a la transformació social. Actualment, gairebé el 40% de la indústria espanyola fa servir robots. Podríem dir, doncs, que som davant d’una quarta revolució industrial?

Joan Torrent, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que «per a poder parlar d’un nou cicle econòmic, la robòtica ja hauria de ser present almenys en la meitat de les empreses de la indústria espanyola». Malgrat això, segons les previsions de la Federació Internacional de Robòtica (IFR), l’any 2020 la indústria mundial farà servir més de 2,5 milions de robots, a un ritme de creixement anual que superarà el 10% i amb un nombre d’unitats que duplicarà els robots que hi havia al començament de l’any 2010. Encara que actualment més del 70% dels autòmats els trobem en empreses d’automoció, electricitat i electrònica, metal·lúrgia i química, es preveu que durant els anys vinents s’expandeixin cap a altres àmbits de la indústria.

Davant d’aquest paradigma, però, hi ha una certa por de l’impacte que aquestes noves tecnologies poden tenir en la productivitat i el treball de les empreses. Per aquest motiu, els Estudis d’Economia i Empresa de la UOC engeguen una sèrie audiovisual de vuit capítols amb el títol Sharing Economy per reflexionar sobre l’impacte de l’economia col·laborativa en diversos àmbits, com ara el mercat de treball, el turisme o el comerç electrònic. En el primer capítol, Torrent analitza de quina manera aquests nous comportaments i intercanvis que es fan entre iguals (peer-to-peer) per mitjà de les plataformes canviaran radicalment la dinàmica de l’economia, l’empresa i el treball al llarg dels anys vinents.