El autoaprendizaje llega a la educación primaria y secundaria

Las TIC han de estar al servicio del proyecto educativo

Pero, aunque el informe de la OCDE destaca el aumento significativo del uso de las TIC en las prácticas pedagógicas en los estados miembros, Guillermo Bautista advierte del peligro de pensar que las nuevas tecnologías cambiarán la educación. Para el profesor, es importante desterrar «las falsas promesas pedagógicas» que se han asociado a las nuevas tecnologías «y enfocar su utilización para aprovechar todas sus posibilidades de aprendizaje». Se ha pasado de la incorporación de las TIC de manera generalizada —pizarra digital, un ordenador por estudiante, tabletas para todos, etc.— a una integración algo más racional y relacionada con las necesidades o el proyecto educativo del centro y del profesorado. «Por suerte y aunque ha tardado años, actualmente se produce una integración algo más reflexiva y con un cariz más pedagógico de las TIC que hace unos años», añade.

Además, las escuelas y los docentes tienen un reto importante en relación con las nuevas tecnologías más allá de su uso didáctico: «El de enseñar y alfabetizar para su utilización y para que, debido a su poder de influencia, no signifiquen un problema para el desarrollo y el día a día de los niños. Actualmente no hay nada que llame más la atención a niños y jóvenes que lo que les ofrecen las pantallas, y eso requiere una gran capacidad crítica», explica.

En todo caso, la integración de las TIC en los procesos educativos no será del todo efectiva hasta que no se integren también en las evaluaciones de conocimientos y destrezas que la Administración hace a los alumnos. Según Héctor López, uno de los motivos por los que las nuevas tecnologías no se están introduciendo con más rapidez y eficacia es que las pruebas externas en la etapa escolar, o incluso en la EBAU, la antigua selectividad, no han cambiado de patrón. «No se evalúan las competencias digitales ni se han incorporado nuevas maneras de examinar; ni siquiera se incluyen audios en los exámenes de inglés para medir los conocimientos del estudiante», dice.

Las notas mejoran si se involucran los padres

El estudio llevado a cabo por la OCDE revela, además, que el interés continuo de los padres y madres por la vida escolar y el aprendizaje de sus hijos contribuye a mejorar sus resultados académicos. En España, el porcentaje de estudiantes cuyas familias están involucradas en las actividades del colegio aumentó del 17 % al 47 % de 2011 a 2015, un aumento superior a la media de los países participantes en el estudio.

En este sentido, Guillermo Bautista explica que la educación no se puede dividir en momentos o en niveles. «Se educa en todos los sitios y constantemente; y la escuela y la familia deben apoyarse y aprovecharse la una de la otra. Deben compartir una misma visión».

Sin embargo, esto no legitima una injerencia excesiva de los padres en el proceso de enseñanza. Héctor López puntualiza la importancia de que familia y colegio trabajen consensuadamente y en la misma línea, sin desautorizar a los profesores ni tampoco limitar la autonomía del propio estudiante. «Los chavales han de aprender a ser cada vez más autónomos en su aprendizaje y una involucración obsesiva de los padres puede ser contraproducente, aunque en un primer momento pueda influir en una mejora del rendimiento académico», advierte.