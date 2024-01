L'autoaprenentatge arriba a l'educació primària i secundària

L’augment de les noves tecnologies a les escoles i els canvis en les metodologies educatives permeten que els alumnes siguin cada vegada més autònoms i comencin des de ben petits a participar en el seu propi aprenentatge. L’estudi Mesurant la innovació en l’educació 2019. ¿Què ha canviat a l’aula?, publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) al gener, confirma l’augment significatiu de l’ús d’ordinadors i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l’adquisició de coneixements de manera independent pels estudiants tant de primària com de secundària.

«L’expansió dels continguts i la facilitat d’accés a la informació permeten formar-nos per internet mitjançant vídeos, blogs, enciclopèdies en línia, cursos i cursos en línia massius i oberts (MOOC)», explica Guillermo Bautista Pérez, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i director del màster universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la UOC. «Per tant, és normal que cada vegada més hi hagi aprenentatge fora dels àmbits formals. És bo que des de l’escola s’aprofiti, s’incentivi i, el més important, es guiï i s’acompanyi aquest aprenentatge», afegeix.

I, tot i que a secundària els alumnes tenen més autonomia a l’hora d’utilitzar les noves tecnologies per a aprendre per si mateixos, «també a primària es pot començar a crear la cultura de l’aprenentatge autònom», explica el professor de la UOC. «És bo que des de petits puguin veure com la tecnologia no solament s’utilitza per a jugar amb videojocs o navegar per les xarxes socials, sinó que també serveix per a crear materials, per a compartir, per a ensenyar als altres i per a aprendre un mateix», afegeix.