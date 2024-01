¿Qué veremos en el MWC?

1) Móvil plegable

Compañías como Huawei, LG, Samsung y Xiaomi presentarán sus prototipos o modelos de móviles plegables, una tendencia que, según Garrigues, habrá que ver si se «consolida» o no. No serán los primeros móviles del mercado, ya que hace un mes la empresa Royole presentó en Las Vegas, en el marco del Consumer Electronics Show, su modelo FlexPai, una combinación de teléfono inteligente y tableta que al doblarse tiene dos pantallas de cuatro pulgadas. Huawei resolverá el misterio el próximo 24 de febrero a las 14.00 h, tal y como anunció hace unos días en su cuenta de Twitter. Cuatro días antes, Samsung aprovechará para presentar en un acto propio en San Francisco el S10, su móvil insignia, y su modelo de móvil plegable, que también se podrá ver en Barcelona. Garrigues deja claro que los aparatos que se verán en el MWC «no serán los teléfonos plegables del futuro, sino los primeros dispositivos de esta nueva tendencia, que habrá que ver cómo evoluciona».