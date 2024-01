Què veurem al Mobile World Congress?

2) Tecnologia 5G

Ja fa anys que la tecnologia 5G, encara en fase de desenvolupament, s’ha convertit en una de les protagonistes del congrés. Garrigues explica que enguany companyies com Huawei, Xiaomi i LG ho aprofitaran per a presentar els primers telèfons compatibles amb la tecnologia 5G. L’expert recorda que aquesta tecnologia té un objectiu triple. Vol, d’una banda, augmentar la densitat de dispositius connectats a la xarxa (cosa que evita, per exemple, que en esdeveniments multitudinaris ens quedem sense cobertura) i, d’una altra, reduir la latència, és a dir, el temps de resposta que triga un dispositiu des que rep una ordre fins que l’executa. Això, per exemple, és vital en cotxes autònoms, que poden reaccionar a situacions crítiques i inesperades amb rapidesa. Finalment, el tercer gran objectiu d’aquesta tecnologia 5G és que l’usuari guanyi amplada de banda de connexió. Així, per exemple, la tecnologia 5G podria permetre en el futur baixar una pel·lícula al mòbil en pocs segons.

3) Lector d’empremtes sota de la pantalla

La tendència a situar el lector d’empremtes sota de la pantalla, cosa que durant el 2018 ja s’ha començat a fer en alguns aparells, és, segons Garrigues, una tendència de futur que es consolidarà. En un apunt publicat el 31 de gener passat al blog dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, Garrigues explicava que el hòlding empresarial xinès BBK, propietari de les marques xineses Oppo, Vivo i OnePlus, va ser capdavanter a incorporar un lector d’empremtes d’aquest tipus. Aquest expert explica que Samsung apunta cap aquest camí i que el futur S10 incorporarà un sensor d’empremtes basat en ultrasons utilitzant la tecnologia Qualcomm, tecnologia ultrasònica que permet construir un model en 3D de la nostra empremta.

4) Més de tres càmeres

Un mòbil amb cinc càmeres? No és ciència-ficció. La companyia sueca Nokia té previst presentar el 24 de febrer a Barcelona, un dia abans de començar l’MWC, el seu Nokia 9, que disposa de cinc càmeres a la part posterior. Es tracta d’un pas més en l’aposta d’incloure almenys tres càmeres que des de fa temps ja fan moltes companyies. Garrigues explica que la triple càmera a la part posterior ja es pot veure en models com ara el Huawei P20 pro, l’LG V40, l’Oppo R17 Pro o el Vivo XPlay 7, entre altres. Samsung, el mes d’octubre passat, ja va treure al mercat un telèfon amb quatre càmeres posteriors, el Galaxy A9. S’espera que el nou model insígnia de Samsung, l’S10, en tingui cinc, tres a la part posterior i dues de frontals. Garrigues explica que cada una de les diferents càmeres que incorpora el mòbil té una funció diferent. Així, per exemple, algunes tenen la funció de teleobjectiu, que permet aconseguir un zoom òptic sense perdre qualitat d’imatge; altres fan l’efecte de gran angular, per a obtenir imatges més àmplies; o el de desenfocament, per a fer fotos amb efecte bokeh; o tenen la funció monocrom, per a fotos en blanc i negre. Precisament, la xinesa Oppo presentarà en el marc del congrés un zoom òptic sense pèrdues (lossless) 10x, tecnologia que permetrà fotografiar objectes o persones de lluny sense perdre detalls o qualitat en la foto.

5) Realitat augmentada

Microsoft també ha anunciat un acte el 24 de febrer en què sembla que presentarà les novetats de les ulleres de realitat augmentada HoloLens, que va treure al mercat l’any 2016. La companyia informàtica nord-americana ja va avançar el 2017 que treballava en una segona versió de la seva unitat de processament hologràfic i que tindria funcions d’intel·ligència artificial.

6) Bateries que durin

El fabricant de piles Energizer presentarà en aquesta edició de l’MWC diversos terminals, un dels quals serà un dispositiu amb una bateria potent, de 18.000 mAh. Els fabricants diuen que amb aquesta bateria l’aparell pot estar fins a 50 dies encès en mode d’espera, es pot escoltar música quatre dies seguits sense parar o reproduir vídeos durant dos dies. Amb tot, Garrigues pensa que aquest telèfon continuarà utilitzant una bateria d’ió liti, motiu pel qual no hi haurà un gran salt qualitatiu en tecnologia de bateria, sinó una bateria més grossa que farà que l’aparell pesi més.

7) El foradet que substitueix el notch

La tendència a convertir tota la part frontal del telèfon en pantalla va fer que els fabricants adoptessin diverses opcions a l’hora d’introduir, per exemple, el sensor d’infrarojos, la càmera frontal o el lector d’empremtes dactilars. L’iPhone va marcar tendència quan el 2017 va introduir una pestanyeta a la part superior de l’aparell, anomenada notch, per a incloure aquestes funcions. Garrigues explica que, segons els rumors, la mateixa Apple renunciarà al notch en un futur i el substituirà per un foradet a la pantalla, com ja han provat Samsung i Huawei.

Precisament, Apple estarà un any més absent del Mobile World Congress, ja que sempre presenta les seves novetats en actes propis.