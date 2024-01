Niños y personas mayores también sufren estrés

Si el trabajo es un elemento generador de estrés, parece que los niños y la gente mayor no tengan que sufrirlo, pero dos psicólogas de la UOC explican, precisamente, todo lo contrario. La profesora de Psicologia Montserrat Lacalle explica que el envejecimiento, las enfermedades, el aumento de la dependencia o la pérdida de personas queridas son factores potenciales de estrés cuando se llega a la tercera edad. Sin embargo, subraya que «es muy importante la interpretación que cada persona hace de esos factores, si los ve como una amenaza o no». Y, en el caso de las personas mayores, hay que tener en cuenta que tienen menos recursos para hacerles frente por el hecho de que el propio proceso de envejecimiento comporta «cierta lentitud, disminución de la concentración o dificultades para responder a múltiples fuentes de estimulación a la vez», explica Lacalle.

¿Y qué pasa con los más pequeños? Amalia Gordóvil, psicóloga infantil-juvenil y familiar del Centro GRAT, alerta de que «el estrés del niño es representativo del estrés familiar». Para la especialista, la mejor manera de prevenir el estrés de los hijos es «trabajar para no ser adultos estresados». La también profesora de Psicología de la UOC explica las situaciones que pueden causar estrés a los niños: cuando perciben que lo que se espera de ellos es superior a lo que pueden asumir (exámenes, exceso de actividades extraescolares), cuando viven situaciones que les cuesta aceptar (pérdidas o separaciones de los padres, cambios de casa) y cuando no disponen de momentos para hacer lo que les gusta (jugar) o simplemente para no hacer nada.

Con todo, tal y como apunta el neurocientífico de la UOC Diego Redolar, «el estrés depende no solo de los parámetros físicos de la estimulación ambiental, sino sobre todo de cómo el organismo percibe estos estímulos y cómo reacciona ante ellos. Para que el estrés tenga consecuencias sobre la salud, la experiencia tiene que ser percibida como aversiva», concluye.